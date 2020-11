16-Jähriger zieht Cutter-Messer

Bremen – Bei einem Streit mit vier Männern soll ein 16-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend gegen 1 Uhr vor dem Bremer Hauptbahnhof ein Cutter-Messer gezogen haben. Die Polizei nahm ihn fest. Dabei wiederum soll der Junge behauptet haben, er bekomme keine Luft mehr, berichtete eine Polizeisprecherin.

Bei dem Streit zwischen dem 16-Jährigen und den Männern soll ein 27-Jähriger eine Bierflasche nach dem Jugendlichen geworfen und ihn leicht am Bein getroffen haben. Daraufhin, so die Polizeisprecherin, habe der 16-Jährige die Flasche zurückgeworfen, das Messer gezogen und dem Mann gedroht haben. Mit „aggressiven Drohgebärden“ soll dann der 27-Jährige auf den Jungen zugegangen sein. Den Angaben zufolge bemerkten das Polizeibeamte und trennten die Streithähne.

Tumult am Bremer Hauptbahnhof: Jugendlicher fordert zum Filmen auf

Laut Sprecherin Franka Haedke wurde der 16-Jährige am Boden fixiert, um ihm Handfesseln anzulegen und ihn nach dem Messer zu durchsuchen. Dabei habe der junge Nigerianer behauptet, er bekomme kein Luft mehr. „Zudem forderte er Passanten auf, die Festnahme zu filmen“, so die Sprecherin. Dies unterließ er, als die Polizisten ihm erklärten, dass der gesamte Bahnhofsbereich videoüberwacht ist. Eine Fixierung an Hals oder Kopf habe nicht stattgefunden, betonte die Polizeisprecherin. Unmittelbar nach dem Anlegen der Handfesseln sei der Jugendliche in eine sitzende Position gebracht worden.

Es gab noch allerlei Tumult am Bahnhof und diverse Anzeigen, so auch gegen eine 27-Jährige, die den 16-Jährigen als „Nigger“ bezeichnet haben soll. gn