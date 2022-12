16-Jähriger in Bremen überfallen: Mit Schlägen und Glasflasche attackiert

Von: Yannick Hanke

Teilen

Ein 16-Jähriger wurde in der Bremer Bahnhofsvorstadt überfallen, angegriffen und dabei verletzt. © Wolfgang Maria Weber/imago/Symbolbild

In der Bremer Bahnhofsvorstadt ist ein 16-Jähriger von anderen Jugendlichen ausgeraubt und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bremen – Am Samstagabend, 17. Dezember 2022, wurde ein 16-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt in Bremen von anderen Jugendlichen überfallen. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Angreifer attackierten ihn mit Faustschlägen und einer Glasflasche. Dann flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt. Der 16-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Jugendlicher in Bremer Bahnhofsvorstadt überfallen: Täter schlagen und treten auf 16-Jährigen ein

Wie es von der Polizei Bremen heißt, war der 16-Jährige auf dem Weg in Richtung Überseemuseum, als er von fünf bis sechs Jugendlichen umringt wurde. Sie bedrängten ihn und forderten die Herausgabe seiner Bauchtasche samt Handy und Kopfhörern. Nachdem der 16-Jährige die Sachen ausgehändigt hatte, schlugen und traten die Angreifer auf ihn ein. Dann zerschlug einer der Täter eine Glasflasche auf dem Kopf des Jungen. Die Tätergruppe flüchtete daraufhin.

De 16-Jährige wiederum stieg in eine Straßenbahn, wo ihn eine Frau auf seine Verletzungen ansprach und daraufhin ins Krankenhaus fuhr. Der Jugendliche musste stationär behandelt werden, er hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten. Indes hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Bremer Polizei sucht nach Zeugen – Streit in Walle eskaliert

Konkret suchen die Ermittler Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang am Samstagabend im Bereich des Überseemuseums Ecke Hugo-Schauinsland-Platz gegen 19:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Täter wurden mit dunklem Teint, dunkler Bekleidung und ins Gesicht gezogenen Kapuzen beschrieben. Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 0421 362-3888 übermittelt werden.

Im Bremer Stadtteil Walle wiederum ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Der Ältere von beiden zückte ein Messer und stach auf den Jüngeren ein.