Bremer Bäder zählen für vergangene Saison fast 150.000 Besucher

Weniger Badegäste als 2018

Fast 150.000 Besucher zählte die Gesellschaft Bremer Bäder in der Saison 2019. Hier ein Blick ins „Schloßparkbad" in Sebaldsbrück.

Bremen – Der Sommer war heiß und lud zum Baden ein, aber es gab auch kühle Zeiten. So reichte die Zahl der Besucher nicht an die im Hitzesommer 2018 heran. Dieses Fazit zog jetzt zum Ende der Freibadsaison die Gesellschaft Bremer Bäder. Sie zählte 2019 fast 150.000 Besucher. Ein Jahr zuvor waren es 300.000 Badegäste. Allerdings waren da zwei Freibäder mehr geöffnet. 2017 zählte die Bäder-Gesellschaft 120.000 Besucher, im Jahr 2016 in vier Freibädern gut 145.000 Gäste.