1. 500 junge Fans aus Bremen und „umzu“ bejubeln „Die Lochis“ 

Wucht in der Stimme, Arme und Hände machen seichte Bewegungen: Roman (l.) und Heiko Lochmann geben vor ihren Fans im Pier 2 alles.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Fans sind sehr jung und stehen direkt hinter der Absperrung. Sie rufen immer wieder mit ganzer Kraft: „Rauskommen!“. Dann rufen sie: „Lochis“. Geduld ist nicht die Stärke der Fans, wohl aber Temperament. „Die Lochis“ sind nicht nur Teenager-Könige, sie üben auch eine riesige Anziehungskraft auf Kinder im Grund- und sogar im Vorschulalter aus. So hatten viele der 1.500 Besucher, die „Die Lochis“ mit ihrer Show „Whatislive 2018“ am Freitag im Pier 2 sahen, mindestens ein Elternteil dabei. Um 19.30 Uhr legte die Band los, um gegen 21.15 Uhr fertig zu sein.

Ben (6) aus Nordholz ist etwas größer als die Seitenabsperrung und freut sich auf seinen Lieblingssong „Alpha-Queen“. Neben ihm fiebert Charlotte (8) aus Lüneburg dem Konzert entgegen. Ezdan (5) aus Bremen reckt sich etwas, kann aber mit seinen 1,28 Metern Körpergröße gut über den Seitenzaun schauen. Er sagt, er ist zum ersten Mal auf so einem Konzert.

„Die Lochis“ machen es spannend. Die Musik erklingt und mit ihr wird das schrille Tosen der Fans lauter. Von den erwachsenen Begleitern hört man eher nichts. „Die Lochis“ sind zu sehen, aber zunächst nur als Schatten hinter einer Leinwand. Auch ihre Band ist schemenhaft zu erkennen. Dann saust die Leinwand hinauf. Die Fans kreischen und sind außer Rand und Band. „Level Up“ wird von Feuerstößen untermalt. Vor der Bühne ist man textsicher. Wenn Hunderte von Kinderstimmen mit voller Kraft mitsingen, wird es schrill und auch sehr laut.

Viele der Fans zücken Handys, um ihre geliebte Idole zu filmen. Roman Lochmann empfiehlt den Fans, auf die Handys zu verzichten: „Wir wollen, dass ihr die zwei Stunden genießt, mit Augen und Ohren“. Er und sein Zwillingsbruder Heiko Lochmann (beide 19) scheuen den Kontakt zu den Fans nicht, gehen bis an die Absperrung, hautnahe ans Publikum und suchen immer wieder den Blickkontakt. Sie sind offen, reden von ihrem Alltag und auch von Missgeschicken, etwa den „Fail des Tages“, verschütteten Kakao und Kaffee. „Wir haben einen Song darüber geschrieben, dass wir alles sind, nur nicht Superman“, sagt Heiko Lochmann. Der Song „Superman“ erklingt. Die Fans wedeln mit den Armen. Immer wieder beeindruckt die Band mit langen Solos. Als sich Gitarre und Trompete ein solches teilen, schleichen die Sänger von der Bühne und tauchen am anderen des Saals für ein Akustik-Set mit Heiko Lochmann an der Gitarre wieder auf. Die Handy-Lichter vor der Bühne drehen sich um.

An dem Abend darf sich auch eine „Alpha-Queen“ zu dem gleichnamigen Song auf einen Thron auf der Bühne setzen. Dieses Glück hat Sabrina aus Bremen. Sie betrachtet das Geschehen um sie herum und singt auch ein bisschen mit. Nach dem letzten Song „Lieblingslied“ kocht der Saal. Die Nummer hat Jano (8) aus Cuxhaven am besten gefallen. „Das Konzert war einfach super“, sagt er.