150 Jahre Grashoff: Wie ein Bremer Traditionshaus sich neu erfindet

Von: Thomas Kuzaj

Die Ingwerkonfitüre in der Etikettiermaschine – seit den 60er Jahren gibt es Grashoff-Produkte aus eigener Herstellung. Seit 1977 liegt die Manufaktur im Bremer Stadtteil Walle. © Grashoff

Bremen – In ganz Deutschland haben sie ihre Liebhaber, die Konfitüren, Feinkost-Saucen und Schokoladencremes aus Bremen, sprich: aus dem Traditionshaus Grashoff. Die Genuss-Experten aus dem Team um Elke und Oliver Schmidt feiern in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen ihres Unternehmens – eines Unternehmens, das sich in jüngster Zeit radikal verändert und aus seiner Tradition heraus neu erfunden hat.

Ein Jahr ist es her, dass in der Bremer Innenstadt eine Institution schloss – zum 30. Juli 2021 schlossen Grashoffs Delikatessenhandlung und das über Deutschland hinaus berühmte Bistro. Ein weiteres Kapitel der langen Geschichte des Niedergangs der Bremer Innenstadt. Und für die Schmidts selbst „ein harter Schnitt“, wie Oliver Schmidt es mit dem Abstand eines Jahres formuliert.

Verschiedene Gründe hatten zu der Entscheidung geführt, den harten Schnitt zu machen – die Kostenentwicklung, die absehbaren Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu ersetzen, nicht mehr genügend kaufkräftige Kundschaft in der City. Und, und, und. „Uns ist bewusst, was wir zugemacht haben“, sagt Oliver Schmidt. „Eine echte Bremensie mit einer gewachsenen Kultur, von der ich weiß, dass sie unwiederbringlich verloren ist.“

Über Generationen gewachsene und gepflegte Beziehungen

Die Beziehungen zwischen der Familie Schmidt, den Beschäftigten und der Kundschaft, sie waren oft über Jahrzehnte gewachsen – buchstäblich über Generationen. „Bei uns waren Menschen Kunden, deren Großeltern bei meinen Großeltern Kunden waren“, sagt Oliver Schmidt. Er vermisst heute oft die „die Unbeschwertheit der 80er und 90er Jahre“ – Zeiten, in denen noch nicht so vieles reguliert war.

Mit dieser Annonce warb Brüne Grashoff für sein Geschäft am Schüsselkorb. Repro: Kuzaj © -

Die Grashoff-Geschichte, sie hat anno 1872 – eben vor 150 Jahren – im frisch gegründeten Kaiserreich begonnen, als Brüne Grashoff aus Achim am Schüsselkorb seine „Delicatessen-Handlung“ eröffnete. Grashoff hatte keine Kinder, im Jahr 1900 übernahm Johann Georg Schmidt das Geschäft. Ihm folgte Helmut Schmidt, in der dritten Generation Jürgen Dewet Schmidt (mit Ehefrau Barbara); seit 2004 liegt die Geschäftsführung bei Oliver Schmidt und dessen Frau Elke. Als das Gebäude am Schüsselkorb abgerissen werden sollte, war Grashoff 1965 in die Sögestraße gezogen. Zunehmend vertrieb das Unternehmen nun auch Produkte unter eigenem Namen. Und 1968 wurde hier das berühmte Bistro nach französischem Vorbild eröffnet – mit dem legendären Küchenchef Rüdiger König. 1985 folgte der Umzug ins damals neu errichtete „Plaza“-Hotel am Hillmannplatz (später: Loriotplatz – nach dem Humoristen und Bistro-Stammgast).

Erste Manufakturprodukte schon in den 60er Jahren

Die Manufaktur lag anfangs in der Bremer Innenstadt; seit 1977 liegt sie im Gewerbegebiet Bayernstraße in Walle. Bistro, Catering, Delikatessenhandlung, Onlinehandel, Manufaktur, Vertrieb – sechs Felder, die es vor dem harten Schnitt parallel zu betreuen galt. Geblieben sind die Manufaktur, der Vertrieb der Manufakturprodukte an den Einzelhandel und das Internetgeschäft. Elke und Oliver Schmidt sind froh, dass sie nun wieder mehr Zeit haben, Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Zur Weihnachtszeit zum Beispiel werden zwei neue weiße Schokoladencremes herauskommen, die eine mit dem Geschmack von Vanillekipferln, die anderen von Zimtsternen inspiriert.

Grashoff-Chefs: Elke und Oliver Schmidt. © Kuzaj

Zudem wird die Online-Sparte weiter ausgebaut. Elke Schmidt kümmert sich um soziale Medien und den Online-Shop. Es gehe darum, Geschichten zu erzählen und online „Erlebniswelten“ zu schaffen. Ab August wird der Online-Auftritt überarbeitet, er soll intuitiver erlebbar werden. Die Geschichten zu einzelnen Produkten wie etwa Saucen werden unter anderem mit Filmen erzählt, die dann auch auf Youtube zu sehen sind.

Elke Schmidt ist zudem die Weinexpertin, die Sommelière – auch dieses Fachwissen wird in Online-Storys verpackt. Und obendrein natürlich live vermittelt, bei Weinverkostungen zum Beispiel. Apropos – als Unternehmen, das sich schon seit so langer Zeit mit Genuss beschäftigt, hat Grashoff nicht allein aktuelle und junge Weine im Angebot, sondern eben auch fachgerecht gelagerte gereifte Weine. Brüne Grashoff hätte seine Freude daran. . .