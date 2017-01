15-jähriger Syrer verstorben

Bremen - Der 15 Jahre alte Jugendliche, der in der Silvesternacht von mehreren Personen angegriffen wurde , ist heute im Krankenhaus verstorben.

Die Tat ereignete sich am Sonntag, 1. Januar, gegen 0.30 Uhr in Bremen-Nord in der Straße Lüssumer Heide. Der Junge aus Syrien erlitt bei dem Angriff schwere Kopfverletzungen. Laut Zeugenaussagen wurde der Junge in der Straße Lüssumer Heide aus einer größeren Personengruppe heraus bedrängt. Mehrere junge Männer sollen dabei auf den 15-jährigen Jugendlichen eingeschlagen haben.

