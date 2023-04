15-Jähriger im Zug nach Bremen durch Messerstich schwer verletzt

Von: Elias Bartl

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Mit einem Messer soll ein Jugendlicher einem 15-Jährigen in einem Zug in den Bauch gestochen haben. Die Polizei sucht nach der Tatwaffe.

Bremen – Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde festgenommen, nachdem er beschuldigt wurde, einen 15-Jährigen in einem Zug der Nordwestbahn der Linie RS 1 zwischen Verden und Bremen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, 12. April 2023, um 19:50 Uhr zwischen dem Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück und dem Bremer Hauptbahnhof.

Messer-Attacke zwischen Verden und Bremen: 15-jähriges Opfer bricht in Fußgängertunnel zusammen

Die Gründe für den Angriff sind bisher unklar. Kurz vor der Ankunft am Bremer Hauptbahnhof soll der mutmaßliche Täter seinen Mitschüler mit einem seitlichen Stich in den Oberkörper verletzt haben.



Der verletzte Jugendliche verließ die Bahn zusammen mit einem Freund und wurde kurz darauf von DB-Sicherheitsmitarbeitern in einem Fußgängertunnel angetroffen, wo er schwer blutend zusammenbrach. Bundespolizisten leisteten Erste Hilfe, bevor der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

16-jähriger Verdächtiger festgenommen: Polizei sucht nach dem Tatmesser

Die Bundespolizei veranlasste sofort den Halt der Nordwestbahn, die in Richtung Bremen-Nord fuhr, bei geschlossenen Türen im Bahnhof Bremen-Oslebshausen. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Der 16-jährige Beschuldigte aus Bremen wurde von Einsatzkräften der Bremer Polizei festgenommen. Das Messer wurde noch nicht gefunden.

Die Bundespolizei wertet Videoaufnahmen aus der Nordwestbahn aus und setzt auch Diensthunde bei der Suche nach dem Tatwerkzeug ein. Die Erziehungsberechtigten des 16-Jährigen wurden über die Festnahme und den Vorwurf informiert und konnten den Jugendlichen noch am Mittwoch von der Polizei abholen.

Ermittlungen laufen – die Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet Zeugen, die im Zug oder auf dem Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück etwas Verdächtiges bemerkt haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 0421/16299-7777. Die Ermittlungen dauern an, während der Täter nun in Polizeigewahrsam ist.