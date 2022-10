140 Hafenmitarbeitern droht in Bremerhaven Jobverlust – Verdi schlägt Alarm

Von: Johannes Nuß

Weil die Hafenbetreiber BLG und Eurogate in Bremerhaven den Sicherheitsdienst wechseln wollen, bangen 140 Mitarbeiter derzeit um ihre Jobs. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Weil die Hafenbetreiber BLG und Eurogate in Bremerhaven den Sicherheitsdienst wechseln wollen, bangen 140 Beschäftigte um ihre Jobs. Verdi schlägt Alarm.

Bremerhaven – Dicke Luft in Bremerhaven im Land Bremen: Weil die Hafenbetreiber BLG und Eurogate den Sicherheitsdienst wechseln wollen, droht 140 Sicherheitsmitarbeitern in der Seestadt der Verlust des Jobs. Am Mittag ist eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi auf dem Hafengelände geplant.

Wie es in einem Bericht bei buten und binnen heißt, fürchtet Verdi durch den Wechsel des Sicherheitsdienstes ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Der bisherige Sicherheitsdienst Elco aus Bremen hatte die Ausschreibung nicht gewonnen. Erst im Sommer hatte es einen heftigen Tarifstreit mit den rund 12.000 Beschäftigten der Nordseehäfen gegeben.

Wie es weiter heißt, befürchtet Verdi, dass bei einem Wechsel des Sicherheitsdienstes im Hafen die brenzlige Situation vor Ort noch weiter verschärft wird, weil der Hafen zur kritischen Infrastruktur in Deutschland zählt. Geplant ist, dass das Unternehmen ICTS Germany aus der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam in Zukunft den Sicherheitsdienst im Bremerhaven stellt.

Geht es nach den Wünschen von Verdi, sollen alle 140 Sicherheitsmitarbeiter aus Bremerhaven zu den jetzigen Löhnen – die über den branchenüblichen Gehältern liegen – übernommen werden. Das aber lehnt der Sicherheitsdienst ICTS ab und verweist darauf, dass man den in der Branche üblichen Tarif zahle.

Verdi sieht die Übernahme auch deshalb mit Skepsis, weil der Hafen in Bremerhaven zur kritischen Infrastruktur zählt. „Unsere Befürchtung ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise bis zu 20 Jahre im Hafen tätig sind, durch neue ausgetauscht werden“, zitiert buten un binnen einen Gewerkschaftssprecher. Weder der Hafenbetreiber BLG noch die Eurogate äußerten sich bis jetzt zu der geäußerten Kritik aus Gewerkschaftskreisen.