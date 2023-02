Eurojackpot-Gewinner gefunden: Mann aus Bremerhaven kassiert 107,5 Millionen

Von: Yannick Hanke

Ein Mann oder eine Frau aus Bremen hat den Eurojackpot geknackt. © Thomas Banneyer/dpa

Frohe Nachrichten für einen Mann aus Bremerhaven: Er hat den Eurojackpot geknackt. Der Gewinn beläuft sich auf 107,5 Millionen Euro.

Update vom 1. Februar 2023: Der glückliche Gewinner der 107,5 Millionen Euro ist gefunden. Ein 61-jähriger Mann aus Bremerhaven räumte bei dem Glücksspiel ab. Westlotto hatte am Dienstagabend nach der Ziehung lediglich mitgeteilt, dass der erste Rekord-Jackpot in diesem Jahr ins Land Bremen geht. Am Mittwoch teilte der Anbieter Lotto24 mit, dass der Gewinner ein 61-Jähriger aus der Seestadt sei. Der Bremerhavener lag mit den Gewinnzahlen 20 - 21 - 30 - 41 - 43 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 richtig.

Mann aus Bremerhaven gewinnt Eurojackpot: 107,5 Millionen Euro gehen an 61-Jährigen

Erstmeldung vom 31. Januar 2023: Bremen – Eine Summe, die sich mehr als sehen lassen kann: Ein Mann oder eine Frau aus Bremen hat den Eurojackpot geknackt und streicht damit einen Gewinn in Höhe von 107,5 Millionen Euro ein. Wie die Westdeutsche Lotterie (WestLotto) am Dienstagabend, 31. Januar 2023, in Münster mitteilte, tippte der Spieler oder die Spielerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen.

Bremer oder Bremerin knackt den Eurojackpot – und streicht Gewinn in Höhe von 107,5 Millionen Euro ein

Mit den Zahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie den Eurozahlen 10 und 11 hat es der Spieler oder die Spielerin geschafft, den Eurojackpot zu knacken. Der Gewinn in Höhe von 107,5 Millionen Euro ist dabei eine der höchsten Summen, die je beim Eurojackpot erzielt worden sind.

Erst Anfang Januar 2023 hatte ein Bremer oder eine Bremerin eine halbe Million Euro im Eurojackpot gewonnen. Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden. Mittlerweile nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.