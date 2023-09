Zucchini-Antipasti aus dem Glas: Ernteüberschuss typisch italienisch einlegen

Von: Ines Alms

Zucchini klassisch einzulegen ist Ihnen zu langweilig? Dann probieren Sie die mediterrane Variante und holen sich mit diesem Rezept Italiens Aromen an Ihren Esstisch.

Wohin nur mit all dem Zucchiniüberschuss? Wenn selbst der Nachbar die freundliche Gemüsegabe dankend ablehnt, können Sie die Früchte immer noch haltbar machen. Da Zucchini beim Einfrieren schnell matschig werden, ist es besser, sie so einzulegen, dass die Zucchini knackig bleiben – beispielsweise durch das Fermentieren. Wer es lieber würziger mag, kann eine andere Methode wählen und das Gemüse als Antipasti mit Kräutern einmachen.

Rezept für mediterrane Zucchini-Antipasti aus dem Glas

Italienische Kräuter und Gewürze machen eingelegte Zucchini zu aromatischen Antipasti. © agefotostock/Imago

Da Zucchini pur kein sehr geschmacksintensives Gemüse sind, kann man ihnen mit Gewürzen und Kräutern viel Pfiff verleihen. Beim Einlegen von den Früchten hat man die Wahl, ob man sie in Öl, sauer in Essig oder in eine Essig-Öl-Marinade legt. Typisch italienisch wäre die Variante mit Olivenöl – da die Zucchini dann jedoch schnell ungesund werden können und weniger lange haltbar sind, wird hier die Alternative mit Essig vorgestellt. Die Wahl fällt auf Weinessig, der ja auch irgendwie mediterran ist.

Für das Rezept benötigen Sie folgende Zutaten:

500 g kleinere Zucchini

500 ml Weinessig

2 Knoblauchzehen

3 Lorbeerblätter

3 Stiele Thymian nach Belieben

3 Stiele Rosmarin

10 g Meersalz

10 g Zucker

1 EL bunte Pfefferkörner

Zubereitung der Zucchini-Antipasti

Die Einmachgläser mit kochendem Wasser ausspülen und abtropfen lassen. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Die Kräuter in zwei bis drei Zentimeter lange Abschnitte schneiden. Den Essig mit 500 ml Wasser sowie allen Gewürzen und Kräutern in einem Topf kurz aufkochen und ziehen lassen.

Die Zucchini in Scheiben oder dünne Streifen schneiden und in einer heißen Grillpfanne ohne Öl bissfest anbraten, bis sie etwas Farbe nehmen, zwischendurch wenden.

Die Zucchini in die Gläser schichten. Den Knoblauch, Kräuter und Gewürze aus dem Essigwasser nehmen und auf die sterilisierten Gläser verteilen. Diese bis knapp unter den Rand mit dem heißen Sud aufgießen. Die Gläser sofort verschließen und abkühlen lassen. Die Antipasti-Zucchini einige Tage ziehen lassen.

Die eingelegten Zucchini sind kühl und dunkel aufbewahrt einige Monate haltbar. Einmal angebrochen, sollte man die Gläser im Kühlschrank aufbewahren und bald verzehren.