Weniger heizen: Zimmerpflanzen verzeihen niedrige Temperaturen

Zimmerpflanzen vertragen kalte Temperaturen im Winter gut. (Symbolbild) © Giorgio Fochesato/Imago

Zimmerpflanzen sind deutlich weniger empfindlich, was niedrige Zimmertemperaturen angeht, als viele denken. Zugluft bedeutet für sie mehr Stress.

Die Energiekrise zwingt alle zum Sparen. Das klappt zum Beispiel, indem die Zimmertemperaturen diesen Winter etwas niedriger bleiben, als sie es normalerweise im Winter eigentlich wären. Menschen können sich gegen die etwas niedrigeren Temperaturen gut schützen, indem sie sich warm anziehen. Bei Zimmerpflanzen geht das leider nicht. Doch das ist nicht schlimm.

Warum Heizungsluft für Zimmerpflanzen oftmals schlimmer ist, weiß 24garten.de.

Kühlere Temperaturen zwischen 16 und 20 Grade Celsius sind aber in der Regel gar kein Problem für Zimmerpflanzen, so der Mitteldeutsche Rundfunk. Sogar runter bis 12 Grad Celsius darf es gehen, denn Pflanzen wie das Usambaraveilchen kommen auch bei dieser Kälte gut über den Winter. Ihr Wachstum stellen sie dann in der Regel ein, bis es im Frühjahr wieder wärmer ist.