„Er spricht die Sprache von Würmern“: Mann zeigt, wie er Regenwürmer anlockt

Von: Joana Lück

Beim sogenannten Wurmgrunzen werden Regenwürmer an die Erdoberfläche gelockt, wie ein TikTok-Video zeigt. Die Nützlinge lassen sich dann z.B. auf den Kompost umsetzen.

Regenwürmer sind Nützlinge im Garten, denn sie verbessern die Bodenfruchtbarkeit und sorgen für eine gute Durchlüftung im Boden. Warum genau die Würmer bei Regen die Erde verlassen und an die Oberfläche kommen, ist umstritten. Dass man beim sogenannten Wurmgrunzen Regenwürmer aber auch mittels Vibrationen aus der Erde locken kann, zeigt ein imposantes TikTok-Video.

Die Vibrationen treiben die Tiere an die Oberfläche

Regenwürmer sind beliebte Fischköder. © Cavan Images/Imago

Wer nicht bis zum nächsten Regen darauf warten möchte, bis Regenwürmer sich aus dem Boden an die Oberfläche begeben, der sollte es machen wie der TikTok-Influencer Cabinfruit. Die Würmer sind nämlich nicht nur ein gefragter Köder für Anglerinnen und Angler sowie ein gern gesehener Snack für Vögel – sie können auch auf den Kompost gegeben werden, den sie dann umgraben und auflockern. Der Wurmhumus, also die Ausscheidungen der Würmer, fungiert zudem als natürlicher Dünger.

Wie Forscherinnen und Forscher der Universität Hohenheim berichten, werden beim Wurmgrunzen mit einem in die Erde gestoßenen Pflock durch Reibung mit einem Stab Vibrationen ausgelöst, die die Tiere zu einer Fluchtreaktion an die Bodenoberfläche treiben. Genau das macht der TikTok-User in dem sage und schreibe 2,3 Millionen Mal geliktem Video und erfährt rasche Erfolge. Die Würmer schlängeln sich durch das Gras in Richtung Holzpfahl.

Die User sind sichtlich erstaunt von der Methode, wie man an den Kommentaren herauslesen kann:

„Er spricht die Sprache der Würmer.“

„Das funktioniert wirklich? 😳😳😳“

„Warte, bis die Vögel davon erfahren 🐦💪“

„Was auch immer das Gegenteil davon ist – das möchte ich machen.“

„Der Würmflüsterer“