Wintergemüse anbauen: 15 Sorten, die auch bei Kälte wunderbar wachsen

Von: Andrea Stettner

Auch im Winter können Hobbygärtner wunderbar ihr eigenes Gemüse im Garten oder auf dem Balkon anbauen. Setzen Sie dazu auf frostharte Gemüsesorten.

Erntefrisches Gemüse aus dem eigenen Garten – das ist auch im Winter möglich. Viele Gemüsesorten trotzen Frost und Schnee und sorgen in der kalten Jahreszeit für jede Menge Vitamine auf dem Teller. Der Gang in den Supermarkt wird so deutlich seltener nötig. Welches Wintergemüse sich für den Anbau im heimischen Garten eignen und was Sie dabei beachten sollten, erklären wir im Folgenden.

Rotkohl gehört zu den Gemüsesorten, die auch im Winter wunderbar wachsen. © Viviane Wild/Imago

Gemüsesorten, die sich für den Anbau im Winter eignen

Wer sein eigenes Gemüse im Winter anbaut, lebt deutlich gesünder. Gemüse aus dem Supermarkt hat oft lange Transportwege hinter sich, was nicht nur der Umwelt schadet – auch der Nährstoffgehalt sinkt deutlich. Wer saisonales Gemüse selbst anbaut, versorgt seinen Körper also optimal mit Vitaminen und Vitalstoffen. Zu den typischen Wintergemüse-Sorten zählen vor allem diverse Kohlarten, Wurzelgemüse und Blattgemüse.

Zu den richtig frostharten Sorten zählen:

Spinat

Feldsalat

Pastinaken

Schwarzwurzeln

Grünkohl

Rosenkohl

Wirsing

Porree

Diese Gemüsesorten sollten Sie bei richtig tiefen Temperaturen rechtzeitig ernten oder mithilfe eines Gärtnervlies wärmen:

Kohlrabi

Rotkohl und Weißkohl

Karotten

Mangold

Sellerie

Winterzwiebeln

Knoblauch

Das müssen Sie beim Winteranbau beachten

Beim Anbau von Wintergemüse müssen Hobbygärtner vor allem auf das Datum des ersten Frosts achten. Gemüse wächst nämlich bei niedrigen Temperaturen nur langsam oder stellen sogar ganz ihr Wachstum ein. Beginnt man zu spät mit der Aussaat oder dem Einpflanzen, erreichen die Pflänzchen dann nicht die gewünschte Größe. Im schlimmsten Fall geht das Wintergemüse sogar ganz ein, da die Pflanzen noch nicht die nötige Winterhärte besitzen, wie das Garten-Portal Plantura informiert. Achten Sie deshalb darauf, das Wintergemüse früh genug vor dem ersten Frost auszubringen. So sollen

schnell wachsende Gemüse (z. B. Rucola, Feldsalat, Spinat) mindestens eineinhalb Monate,

mittelschnell wachsende (z. B. Grünkohl, Kohlrabi, Lauch) zweieinhalb Monate und

langsam wachsende Sorten (z. B. Rosenkohl, Rote Beete, Pastinaken) dreieinhalb Monate vor dem ersten Frost

eingesät werden. Idealerweise legen Sie das Gemüse als Mischkultur im Beet an, um Schädlingen und Krankheiten vorzubeugen.