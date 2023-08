Mann will Wespennest in Wohnung zerstören – Feuerwehr warnt nach Brand

Wespennester sollte und darf man nie versuchen, einfach selbst zu entfernen. Ein Hausbewohner in München verursachte dabei sogar einen Brand.

Ein Wespennest hat wohl niemand gern unterm Dach daheim. Allerdings sind Wespen fürs Ökosystem wichtig und nützlich. Was eigentlich jeder wissen sollte: Wespennester darf man nicht ohne Einschätzung eines Experten entfernen, und auch nicht ohne triftigen Grund.

Feuerwehr betont: Wespennester müssen „fachgerecht entfernt“ werden

Ein Hausbewohner wählte, um Wespen in seinem Rollokasten loszuwerden, „leider die falschen Mittel“, wie die Feuerwehr nach einem Einsatz in München berichtete. Demnach hatte der Mann Schaumfestiger in den Rollokasten gesprüht und diesen auch noch entzündet. Als sich erheblich Rauch entwickelte, rief er dann doch die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte er die Flammen weitestgehend gelöscht. Über die Höhe des Schadens an dem Rollokasten war zunächst nichts bekannt. „Nach einer intensiven Aufklärung“ verließen die Einsatzkräfte wieder die Einsatzstelle. Die Feuerwehr betonte in ihrer Mitteilung eindringlich, dass diese Tiere „fachgerecht entfernt“ werden müssen, denn Wespen stehen unter Artenschutz.

Wespennest am Haus – was tun? Experten geben Tipps

„Wespen sind nützliche Schädlingsbekämpfer, wie die Hornissen jagen auch sie enorme Mengen an Insekten“, erklärt der Bund Naturschutz in Bayern (Kreisgruppe Bamberg) in einem Beitrag ganz allgemein auf seiner Website. Auch Wespennester seien ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems und dürften laut Gesetzgeber nicht zerstört werden.

„Meist wird man auf ein Wespennest am Haus erst am Ende des Sommers aufmerksam, sozusagen zum ‚Höhepunkt des Wespenjahres‘, so zudem der Hinweis vom Bund Naturschutz. Die Nester der Deutschen Wespe und der Gemeinen Wespe könnten sogar bis in den November hinein aktiv sein. Die Experten erklären, was zu tun ist, wenn man in Haus oder Wohnung ein Wespennest vorfindet:

Das Nest sollte man keinesfalls beschädigen oder erschüttern.

Zudem sollte man darauf achten, das Einflugloch „nicht zu verstellen“, so der Bund Naturschutz.

Auf direktes Anpusten könnten die Tiere aggressiv reagieren.

Auch „heftige Bewegungen in der Umgebung des Nestes“ sollte man vermeiden, erklären die Experten – „falls Sie unbedacht einen ‚Angriff‘ auslösen, ziehen Sie sich langsam und ruhig vom Nest zurück“.

Tipps, wie Sie zudem Wespen am Balkon oder im Garten auf sanfte Art vertreiben.

Immer zuerst einen Fachmann verständigen

Grundsätzlich sollte man nie versuchen, „ein besiedeltes Nest auf eigene Faust zu entfernen“, betonen die Experten ebenfalls in dem Beitrag. Und zudem immer einen Fachmann verständigen.