Weihnachtsbaum zur Miete: Was Sie bei der Pflege beachten müssen

Alternative zum Christbaumkauf

+ © Eckhard Stenge/Imago Die meisten kaufen einen Weihnachtsbaum für daheim – stattdessen kann man auch einen mieten. (Symbolbild) © Eckhard Stenge/Imago

Christbäume gibt es auch zum Ausleihen. Die Idee dahinter: Tannen und Fichten müssen nicht gefällt werden. Was Sie zu Pflege und Kosten wissen müssen.

Welchen Weihnachtsbaum soll man diesmal kaufen? Diese Frage stellen sich viele Verbraucher Jahr für Jahr. Und spätestens im Januar überlegt man, wie man den Baum wieder entsorgt. Eine Alternative, die in Deutschland noch nicht so verbreitet ist: Einen Weihnachtsbaum im Topf zu mieten. Die Idee: Nach dem Weihnachtsfest werden die Bäume dann zurückgebracht und wieder eingepflanzt. So müssen Tannen und Fichten nicht gefällt werden, und man kann sich trotzdem an ihnen freuen.

Was Sie bei der Pflege eines gemieteten Baumes beachten müssen, weiß 24garten.de.

Weihnachtsbäume mieten kann man vor allem bei lokalen Baumschulen und regionalen Förstereien, wie das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de informiert. Lokale Händler findet man vor allem in den großen Städten. Und auch bei einigen örtlichen Versandunternehmen gibt es Tannenbäume zum Mieten, sowie inzwischen auch bei Spezialanbietern.