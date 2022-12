Wie man seine Zimmerpflanzen für Weihnachten schmücken kann – zehn einfache Ideen

Große Weihnachtsfans lassen keine Gelegenheit aus, das Heim kreativ zu schmücken. Dabei kann man auch Ficus, Yucca & Co. in dekorative Bäume verwandeln.

Abseits von Adventskranz und Christbaum gibt es noch viel mehr dekorative Ideen für die (Vor-)Weihnachtszeit. Natürlich sind da auch per se schon festliche Zimmerpflanzen wie der Weihnachtsstern oder die Amaryllis. Aber wer dem Ganzen noch ein Krönchen oder Sternchen aufsetzen möchte, der kann Zimmerpalmen und stabilen Pflanzen wie Sukkulenten noch mehr Glanz verleihen.

Weihnachtsdeko für Zimmerpflanzen: Ficus & Co. festlich schmücken

Wer sagt denn, dass man nur den Weihnachtsbaum festlich schmücken kann? © ecomedia/robert fishman/Imago

Auch wenn der Anblick im ersten Moment etwas überraschend ist, sieht eine stattliche Yuccapalme mit einem Hauch Glitzer durchaus unkonventionell und witzig aus, wenn man dafür empfänglich ist. Wer mag, spart sich dafür sogar den klassischen Weihnachtsbaum, zumal die typische Nordmanntanne oftmals ökologisch nicht gerade die beste Wahl ist.

Im Grunde bieten sich als Dekoelemente der klassische Weihnachtsschmuck an, dabei sollte man jedoch stets darauf achten, dass die Anhänger nicht zu schwer wiegen und sich leicht an glatten Blättern befestigen lassen – schließlich haben Zimmerpflanzen mit Ausnahme der Zimmertanne in der Regel keine stabilen Zweige und griffigen Nadeln zu bieten.

Neun einfache Ideen für die Zimmerpflanzen-Deko

Folgende Ideen machen aus dem schnöden Ficus und anderen Bäumchen sowie größeren Sukkulenten einen Hingucker:

Lametta (ohne Blei) und dünne Girlanden

Leichte Lichterketten

Streudeko (vor allem für große Blätter)

Engelshaar

Baumschmuck aus Naturmaterialien

Eiskristalle aus Styropor

Weihnachtsmann-Filzmützen, goldene Sternchen und Krönchen für die höchstliegnden Blätter

Strohsterne und -figuren

Leichte Mini-Christbaumkugeln und -anhänger

Weihnachtliche Dekostecker für Blumentöpfe bzw. -erde

Achtung bei Glitzer-Spray für Pflanzen: Das meist goldene oder silberne Spray ist in erster Linie für Seiden- oder Trockenblumen sowie andere Dekomaterialien geeignet, nicht für lebende Pflanzen, die darunter leiden. Auch Haarspray oder Blattglanzmittel sind für das Bekleben mit Glitter keine gute Idee.