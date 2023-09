Weberknecht in der Wohnung entdeckt? Warum Sie ihn am besten in Ruhe lassen

Von: Anne Hund

Wer sich vor Spinnen fürchtet, mag auch bei der Begegnung mit Weberknechten empfindlich reagieren – doch das ist gar nicht nötig.

Auf Weberknechte trifft man nicht nur häufig bei der Gartenarbeit. Der Weberknecht versteckt sich gerade im Sommer und Herbst auch gern mal in der Wohnung. Es handelt sich dabei um ein Spinnentier, wie der Naturschutzbund (Nabu) erklärt, also nicht um eine Spinne im klassischen Sinn. Trotzdem reagieren Bewohner mit Spinnenangst ähnlich, wenn sie dem Krabbeltier mit den langen, dünnen Beinen begegnen.

Weberknechte sind nicht mit Spinnen im klassischen Sinn zu verwechseln. Rund ums Haus und im Garten entdeckt man sie häufiger. (Symbolbild) © blickwinkel R. Sturm/Imago

„Vorsicht ist geboten, wenn man Weberknechte berührt“, schreibt der Nabu auf seiner Website: „Viele Weberknechte besitzen an ihren Beinen eine Sollbruchstelle und werfen bei Gefahr schnell mal ein Bein ab, um dadurch einem möglichen Fressfeind zu entkommen.“ Am einfachsten lässt man das Tier in Ruhe, dann läuft man nicht Gefahr, es zu verletzen. Über ihre Stinkdrüsen können Weberknechte, wenn sie sich bedroht fühlen, davon abgesehen ein geruchsintensives Sekret absetzen.

Weberknechte verstecken sich gern mal in der Wohnung

Wer einen Weberknecht in der Wohnung entdeckt – sei es in einer Ritze, wo er sich gern versteckt, oder zum Beispiel im Keller –, sollte ihn also besser gewähren lassen. Denn die Tiere sind für den Menschen harmlos und für ihn nicht giftig. Laut Nabu gibt es übrigens rund 40 heimische Weberknechtarten, die in der Gegend vorkommen. „Sie leben zwar räuberisch von anderen Gliedertieren, bauen aber keine Fangnetze. Manche Arten ernähren sich auch von toten Insekten.“ So hat der Weberknecht auch noch eine nützliche Funktion.

Nicht zum Staubsauger greifen

Schon gar nicht sollte man versuchen, dem Weberknecht mit dem Staubsauger auf den Leib zu rücken, weil das Tier dadurch qualvoll enden würde.