90 Prozent Wasser sparen, wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt gießen

Von: Joana Lück

Sommerzeit ist Bewässerungszeit. Rasen, Stauden und andere Gewächse müssen nun ausgiebig gegossen werden. Wie Sie dabei Geld sparen, erfahren Sie hier.

Die Lebenserhaltungs- und Energiekosten sind so hoch wie noch nie, was zum Sparen in jeder Hinsicht motiviert. Wer viele Blumen und Pflanzen im Garten hat, der weiß, dass das Bewässern schnell ein Loch in den Geldbeutel fressen kann. Doch mit folgendem Tipp können Sie Kosten einsparen.

Bloß nicht in der Mittagssonne gießen

Gießen am Morgen oder Abend kann Wasser einsparen. © Gottfried Czepluch/Imago

Hortensien, Petunien, Geranien, aber auch der Rasen: Alle diese Gewächse benötigen im Sommer reichlich Wasser.

Wie eine Studie der Universität Hohenheim bestätigt hat, verdunstet 90 Prozent des Wassers ungenutzt, wenn man mittags gießt. Hinzu kommt, dass das Gießen in der prallen Mittagssonne auch noch schädlich für die Pflanzen ist, da sie verbrennen können.

Bis zu 90 Prozent Wasser sparen

Gießen oder den Gartenschlauch ausrollen sollten Sie deshalb nicht zwischen zehn und 19 Uhr, sondern in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden. Das spart zudem noch Geld: Wie Biltzrechner.de berichtet, kann alleine eine 100 Quadratmeter große Rasenfläche etwa 100 Euro pro Jahr verursachen, während ein Gemüsebeet in gleicher Größe mit durchschnittlichen Wasserkosten von 250 Euro zu Buche schlägt.

Beim Gießen sollten Sie nicht nur die Tageszeit, sondern auch folgende Punkte berücksichtigen:

Lieber weniger oft und dafür ausgiebig gießen, damit das Wasser die Wurzeln erreicht.

Den Boden mit Humus anreichern, um den Wasserspeicher des Bodens zu verbessern.

Den Garten bitte nicht mit Torf aufwerten. Das ist ökologisch sehr bedenklich, denn der Torfabbau zerstört Moore und setzt Gase frei.

Die richtigen Pflanzen wählen: Wildstauden wie Graslilie, Sand-Thymian oder Karthäusernelke sowie Gehölze wie Wolliger Schneeball, Feldahorn, Wacholder oder Wildrosen kommen mit Trockenheit klar.

Auch pflegeleichte Klimabäume wie die Hainbuche, die Sumpfzypresse, die Silber-Linde oder der Tulpenbaum überstehen auch extremes Wetter im Garten.