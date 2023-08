Muss ich vor dem Urlaub den Hauptwasserhahn in der Wohnung abdrehen?

Pflichten von Mietern und Eigentümern

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andrea Stettner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer seine Wohnung längere Zeit verlässt, sollte einige Vorbereitungen treffen. Dazu zählt für die meisten auch, das Wasser abzudrehen. Doch ist das überhaupt notwendig?

Nach dem Urlaub heimkommen – und die Wohnung steht unter Wasser. Für die meisten ist das ein Horrorszenario. Deshalb drehen viele vor einer längeren Urlaubsreise das Wasser ab. Doch ist das wirklich notwendig oder streikt dann im Fall der Fälle die Versicherung?

Wasser vor dem Urlaub sicherheitshalber abdrehen – auch wegen der Versicherung

+ Vor dem Urlaub wird empfohlen, das Wasser in der Wohnung abzudrehen. Ein Muss ist dies allerdings nicht. © Petra Nowack/Imago

Im Falle eines Wasserschadens können etwa Hausrat- oder Gebäudeversicherung für den entstandenen Schaden aufkommen. Viele Versicherungen sehen es allerdings als grob fahrlässig an, wenn Versicherungsnehmer das Wasser in der Wohnung vor einer längeren Reise nicht abdrehen und es währenddessen zu einem Wasserschaden kommt, berichtet das Portal wohngebaeudeversicherung.info. Hier kommt es auch auf die Details im Vertrag an.

Abgesehen von versicherungsrechtlichen Fragen, rät der Deutsche Mieterbund (DMB) generell dazu, das Wasser vor dem Start in die Ferien abzustellen. So erlebt man keine bösen Überraschungen nach der Heimkehr.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Wasserschläuche an Waschmaschinen und Geschirrspüler können platzen

Ein häufiger Grund für Wasserschäden während des Urlaubs sind geplatzte Schläuche am Geschirrspüler oder der Waschmaschine. Das passiert schneller, als gedacht, denn das Material wird mit der Zeit brüchig und kann dann reißen. Daher ist es empfehlenswert, zumindest bei diesen beiden Geräten den Wasserzulauf während Ihrer Abwesenheit abzudrehen. Das gilt übrigens auch für Waschmaschinen mit Aqua-Stop-System. Waschmaschinen streiken übrigens schnell, wenn man das Flusensieb nicht regelmäßig reinigt.

Wo ist der Hauptwasserhahn im Haus oder der Wohnung?

Wer auf Nummer sicher gehen und das komplette Wasser abdrehen will, muss den Hauptwasserhahn, auch Hauptabsperrventil genannt, schließen. Dieser befindet sich in Einfamilienhäusern zumeist im Erdgeschoss oder im Keller, hinter dem Wasserzähler. Damit schließen Sie das gesamte Trinkwassersystem sowie, falls vorhanden, ein eigenes Warmwassersystem, welches über die Zentralheizung gespeist wird.

In Mehrfamilienhäusern lassen sich Kalt- und Warmwasser direkt in der Wohnung abstellen. Die entsprechenden Eckventile (Drehknöpfe) befinden sich im Badezimmer beziehungsweise der Küche, meist in der Nähe von Dusche, unter dem Waschbecken oder unterhalb der Spüle. Mit ein paar Tipps können Sie übrigens leicht die Kosten für Warmwasser senken.

Rubriklistenbild: © Petra Nowack/Imago