Wäsche-Etikett fehlt? Klamotten, die nicht in die Maschine gehören

Handwäsche oder Waschtrommel? Das Pflegeetikett macht die Entscheidung deutlich leichter. Experten erklären, wie Sie zur Not auch ohne Etikett zurecht kommen.

Was darf in die Waschmaschine, und was auf keinen Fall? Bei Textilien mit Wäsche-Etikett fällt die Entscheidung leichter: An den Pflegesymbolen können Sie ablesen, ob und für welchen Waschgang sich die Klamotten eignen, und ob Sie sie in den Trockner stecken können oder es besser tunlichst sein lassen. Mehr über die Symbole auf dem Pflegeetikett erfahren Sie hier.

Empfindlichere Kleidung oder manche Lieblingsstücke waschen Sie im Zweifel besser von Hand als in der Maschine.

Doch manchmal ist das Pflegeetikett nach vielen Waschgängen nicht mehr lesbar, oder Sie haben es vielleicht entfernt. Dürfen die Klamotten nun in die Waschmaschine, oder sollten Sie sie besser von Hand waschen? Die Experten von Öko-Test geben eine grobe Einordnung für verschiedene Textilien.

Wäsche-Etikett fehlt? Textilien, die nicht in die Maschine gehören

Für sämtliche Leder-Textilien sind Waschmaschine und Trockner tabu. „Reinigen Sie Leder stattdessen mit einem feuchten Tuch oder bringen Sie es in die Reinigung“, rät das Portal Oekotest.de. Generell sollten Lederklamotten möglichst nicht zu nass werden. Schon vom Regen können Sie unschöne Flecken bekommen.

Auch Klamotten aus Samt und Seide sollten Sie nicht in die Waschmaschine stecken. Samt lässt sich vielleicht auch einfach ausbürsten oder ausklopfen, raten die Experten; oder Sie probieren es vorsichtig mit einem feuchten Lappen. Wenn Sie Textilien aus Seide von Hand waschen, sollten Sie ein Seidenwaschmittel verwenden, so die Empfehlung.

„Viele Dessous, Blusen oder Nachtwäsche-Stücke aus Spitze oder mit Spitzenbesatz lassen sich laut Pflegeetikett im Feinwäsche-Programm der Waschmaschine reinigen“, informiert das Portal zwar. Wer allerdings auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Lieblingskleidungstücke trotzdem von Hand waschen, so der allgemeine Rat.

Kleidung aus Wolle sollten Sie möglichst schonend und auf keinen Fall heiß waschen. In die Wäsche wandern sollten die Klamotten ohnehin nur, wenn es unbedingt sein muss. Ansonsten besser auslüften. „Ist eine Wäsche nicht mehr zu umgehen, bieten viele Maschinen einen speziellen Woll- oder Handwaschgang an; alternativ kommt die Handwäsche infrage“, informiert Oekotest.de zudem.

Auch bei Kleidungsstücken mit Bändeln, Schnüren oder Anhängern sollte man besser aufpassen. Sie könnten sich in der Waschtrommel verfangen und die Klamotten dadurch Schaden nehmen. Entscheiden Sie sich trotzdem für die Waschtrommel, schützt ein Wäschesack empfindliche Stücke zumindest von außen.

Handtücher und Bettwäsche sollten Sie übrigens besser nicht zusammen waschen. Bunte Handtücher gemeinsam zu waschen, ist kein Problem – solange die Waschtemperaturen dieselben sind.

