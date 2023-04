Kleiderschrank ausmisten: In nur zehn Minuten mit mehr Platz in die neue Saison

Von: Anna Heyers

Teilen

Der Frühling steht vor der Tür und die Temperaturen sind milder. Jetzt ist ein idealer Augenblick, um für ein bisschen mehr Ordnung im Kleiderschrank zu sorgen – und das innerhalb weniger Minuten.

Kleidung, Accessoires, Gürtel – irgendwie ist der Kleiderschrank sehr prall gefüllt. Da hätte eigentlich auch schon längst mal aussortiert werden sollen, aber immer fehlten Motivation und Zeit? Zum Glück gibt es ein paar Tipps rund ums Ausmisten, die das ganze wesentlich einfach – und schneller – machen. Und das Beste: Das Loslassen der Stücke, die man sowieso nicht trägt, kann herrlich befreiend sein. Und schafft, ganz nebenbei, Platz fürs zukünftige Lieblingsstück?

Erst grob Ordnung schaffen, dann alles aus dem Schrank und beim Einräumen gleich aussortieren – alles in zehn Minuten. (Symbolbild) © Diego Martin/Imago

Kleiderschrank ausmisten: eine Zeitspanne von zehn Minuten

Das schnelle Aufräumen für zwischendurch ist eigentlich ganz einfach: Stellen Sie sich einen Timer auf zehn Minuten – und dann vergessen Sie den Wecker erst einmal. Ob es in der Zeit geschafft wird oder nicht, ist erst mal gar nicht so wichtig.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Als Erstes sorgen Sie bei dieser Methode für optische Ordnung: Dazu gehört zum Beispiel das Richten von Kleiderbügeln, das Aufheben heruntergefallener Dinge und das Umsortieren der Dinge, die nicht in den Kleiderschrank gehören. Nehmen Sie alle Stücke aus dem Schrank und beim Einräumen nehmen Sie sich vor, drei Teile auszusortieren. Das können Dinge sein, die schon lange nicht mehr getragen wurden, kaputt sind oder nicht mehr passen. Sprechen Sie es einmal laut aus: „Ich werde drei Teile aussortieren.“ Wenn es Ihnen leicht fällt, sortieren Sie mehr aus, solange bis der Wecker ertönt.

Trennungsangst? Sofort entsorgen ist nicht nötig

Die aussortierten Kleidungsstücke müssen nicht sofort im nächsten Altkleider-Container verschwinden. Schnappen Sie sich stattdessen einfach einen passenden Karton oder eine Tüte, in die die Dinge kommen. Dann werden sie für ein Jahr weggestellt, zum Beispiel in den Keller. Werden diese danach nicht vermisst, ist der Container (oder der Flohmarkt) immer noch eine Option. Mit diesem Trick, fällt es Ihnen bestimmt leichter, Hosen oder Blusen auszusortieren.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Kleiderschrank ausmisten wird zur Routine

Diese zehn Minuten zum Ausmisten sollten am besten zu einem Ritual werden. Ob das nun wöchentlich oder monatlich – oder in Ihrem ganz eigenen Rhythmus – stattfindet, ist dabei ganz egal. Es geht eher darum, das große Thema Kleiderschrank in kleine Einheiten aufzuteilen und auf Dauer mehr Ordnung zu schaffen.

Fehlkauf? Kein Problem Die frisch gekaufte Hose wurde in den ersten sieben Tagen noch nicht einmal ausgeführt? Auch beim neuen Kleid oder Pullover gab es kein Tragebedürfnis? Dann war es wohl ein Fehlkauf und kann wieder zurückgegeben werden.

Übrigens: Der zehn Minuten-Trick funktioniert auch an anderen Stellen im Haushalt, einfach mal austesten.