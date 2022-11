Vorrat ohne Garten: Acht Gemüsesorten, die Sie in der Wohnung anbauen können

Von: Joana Lück

Vorräte für den Notfall anlegen, ist niemals eine schlechte Idee. Wer keinen eigenen Garten hat, kann viele Gemüsesorten auch drinnen anbauen.

Wer sagt, dass man als Selbstversorger einen eigenen Garten benötigt? Wenn Sie ein wenig Platz sowie möglichst viel Licht in Ihrer Wohnung haben, sind das gute Voraussetzungen für einen Anbau auf der Fensterbank.

Gemüse wie Tomaten kann auch drinnen angebaut werden. © Anatolii/Imago

Auch ohne Keller kann man sich einen Notvorrat anlegen, mit denen man mehrere Tage oder sogar Wochen ohne einen Besuch im Supermarkt auskommt. Wie Smarticular berichtet, ist ein Anbau in der Wohnung einfach. Sie benötigen lediglich Pflanzkästen oder Töpfe sowie Pflanzenerde. Achten Sie darauf, dass Sie das Gemüse an einem sonnigen Standort wie einem Südfenster ziehen, denn nur mit viel natürlichem Licht gedeiht das Gemüse. Folgendes Gemüse eignet sich besonders:

Tomaten: Denken Sie hier an Rankstäbe, an denen die Pflanze hochklettern kann.

Erbsen und Bohnen: Weitere Gemüsesorten, die problemlos in der Wohnung gedeihen. Auch sie benötigen eine Ranke.

Ingwer: Die gesunde Knolle gedeiht ebenfalls problemlos auf der Fensterbank.

Radieschen

Zucchini: Diese Gemüsesorte benötigt weniger Platz in die Höhe, als in die Breite.

Zwiebeln

Salat: Besonders Feldsalat, Spinat oder Rucola gedeihen gut in der Wohnung.

Kräuter

Das geerntete Gemüse können Sie nicht nur roh verzehren, die meisten Sorten lassen sich auch prima einkochen oder fermentieren. Und der Anbau in den eigenen vier Wänden bringt sogar Vorteile mit sich, denn die Pflanzsaison ist viel länger als im Freien, wie Smarticular hinzufügt. Während beim Anbau im Freien oft nur ein bis zwei Ernten pro Jahr möglich sind, sind es beim Anbau in der Wohnung je nach Sorte doppelt so viel.

