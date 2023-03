Vollmond im März: Was Sie erledigen müssen, damit der Frühling zum Lenzmond einziehen kann

Von: Joana Lück

Der Vollmond am 7. März 2023 steht im Zeichen des Frühlings. Welche Gartenarbeiten Sie jetzt erledigen sollten, erfahren Sie hier.

Nach dem Mond richteten sich schon im Mittelalter die Bauern bei ihrer Feldarbeit, denn der Mond hat Einfluss auf Pflanzenwachstum sowie die Pflege des Gartens. Die Pionierin des biologisch-dynamischen Gärtnerns war Maria Thun, die sich auf astronomische Berechnungen stützte. Wer im März gärtnern will, kann sich daher am Mondkalender orientieren. Die Zeit um den nächsten Vollmond (7. März 2023) eignet sich besonders gut, um Beete vorzubereiten.

Vollmond im März: Der Frühling zieht ein

Im März beginnt der meteorologische Frühling. © Pellinni/Imago

Eine weitere deutsche Bezeichnung für den Märzmond ist laut time and date „Lenzmond“. Er basiert auf dem althochdeutschen Begriff „Lenzo“ für Frühling. Passend, denn am 1. März beginnt der meteorologische Frühling. Die amerikanischen Ureinwohner hingegen nennen den März-Vollmond „worm moon“, was auf die schmilzenden Schneemassen zurückzuführen ist, welche Vögeln viele Würmer als Nahrung beschaffen.

In der Zeit um den 7. März sollten Sie im Garten folgendes angehen:

Beete umgraben: Je nach Witterung ist es wichtig, die über den Winter fest gewordene Erde zu lockern und so auf die Gemüsepflanzen vorzubereiten.

Setzlinge wählen: Nur bestimmte Setzlinge kommen im März infrage. Auch Kohlrabi, Kopfkohl und Brokkoli sowie Blumenkohl kann man nun säen. Ebenfalls eigen sich Knollensellerie und Rote Bete.

Selbstversorger bereiten im März Blattgemüse auf die Pflanzung vor, insbesondere Feldsalat, Kopfsalat und Spinat. Auch Pflänzchen von Fruchtgemüse sprießen bereits, darunter Auberginen, Gurken und Paprika.

Laut Wetter.de können wir in der Zeit um den Vollmond am 7. März jedoch mit Frost und Kälte rechnen. Doch Sie müssen nicht zwangsläufig bis zu den Eisheiligen warten: Ziehen Sie beispielsweise im Warmen Süßkartoffeln oder Auberginen vor, die Sie ab Mai ins Beet setzen können.