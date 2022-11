Vogelgesang im Garten hebt laut Studie den Herbstblues

Von: Jasmin Farah

Amseln sind bekannt für ihr melodisches, volltönendes Zwitschern. © artush/Imago

Manche nervt es, doch andere freuen sich darüber: Vogelgezwitscher. Es erinnert an warme Frühlingstage. Etwas, das man in der kalten Jahreszeit gut gebrauchen kann. Das wissen sogar Forscher.

Trällern, singen oder zwitschern: Wenn Vögel ihre Laute von sich geben, scheint die Natur auf einmal nicht mehr so still. Im Gegenteil. Manche Klänge und Melodien wirken sehr harmonisch und bilden einen Klang, den man nicht nur mit dem Grün verbindet, sondern auch mit schönen Bildern.

Dass uns Vogelgesang glücklich mache, sei tief in unserer Psyche verankert, berichtet 24garten.de.

Oftmals wird Vogelgezwitscher mit warmen Tagen im Frühling und guter Laune in Verbindung gebracht, etwas, dass uns an nasskalten Herbsttagen oft fehlt. Während ersteres schnell unsere Stimmung hebt, kann letzteres bei manchen auf die Stimmung schlagen. Der sogenannte „Herbstblues“ hat dann den ein oder anderen im Griff. Forscher des King’s College aus London haben herausgefunden, dass es allein ausreiche, Vogelgesang zu hören, um trübe Gedanken zu vertreiben.