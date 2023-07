Sind Stinkwanzen gefährlich? Die fünf häufigsten Fragen rund um die Insekten schnell beantwortet

Von: Ines Alms

Teilen

Im Sommer findet man sie oft draußen, bei Kälte kommen sie ins Haus: Stinkwanzen. Doch wie schädlich sind die Tiere und wie kann ich sie vertreiben? Antworten bekommen Sie hier.

An warmen Sommertagen plumpsen Stinkwanzen schon mal im Garten auf den Esstisch, wenn es kälter wird, sammeln sie sich in Haus und Wohnung. Viele wissen, dass man die Tiere lieber nicht mit bloßen Händen anfassen sollte, da sie dann einen penetranten Geruch ausstoßen. Aber ist das auch schädlich für die Gesundheit? Oft wird auch gefragt, ob und wie man die Insekten aus dem Haus vertreiben kann. Über Stinkwanzen gibt es zahlreiche Mythen und Verunsicherungen. Die häufigsten Fragen und Antworten rund um die unerwünschten Insekten finden Sie hier.

1. Sind Stinkwanzen gefährlich?

Grüne Stinkwanzen sind im Sommer grün, im Herbst verändert sich ihre Farbe in (rot-)braun. © blickwinkel/Imago

Nein, Stinkwanzen sind für den Menschen nicht gefährlich. Obwohl sie eine übelriechende Flüssigkeit absondern können, wenn sie sich bedroht fühlen, ist diese für die Gesundheit des Menschen nicht schädlich. Die Stinkwanzen ernähren sich hauptsächlich von Pflanzensäften und verursachen keine direkten Schäden an Menschen oder Haustieren.

2. Woher kommen die Stinkwanzen in meinem Haus und wo verstecken sie sich?

Stinkwanzen suchen normalerweise in den kälteren Monaten Zuflucht in Häusern, um dem Winter zu entgehen. Sie können durch offene Türen, Fenster, Lüftungsöffnungen oder Risse in Wänden eindringen. Im Haus sind sie an vielen Stellen zu finden: Stinkwanzen können sich zwischen den Lamellen von Jalousien oder Rollläden verstecken, ebenso in Vorhängen und Gardinen. Hinter Wandverkleidungen und in Ritzen und Spalten finden sie ebenfalls Unterschlupf. Und zu guter Letzt auch hinter sämtlichen Möbel mit Hohlräumen, vor allem wenn sie dicht an der Wand stehen.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

3. Wie kann ich Stinkwanzen aus meinem Haus vertreiben?

Um Stinkwanzen aus Ihrem Haus zu vertreiben, können Sie folgende Maßnahmen ergreifen: Abdichten von Rissen und Spalten, durch die sie eindringen können sowie das Anbringen von Fliegengittern an Fenstern etc.; das Entfernen von Obsttellern oder Pflanzen, die sie anziehen könnten; das Einsammeln und Entfernen von Stinkwanzen, die sich bereits im Haus befinden (vermeiden Sie das Zerdrücken, da sie sonst ihren charakteristischen Geruch verbreiten). Fangen Sie dabei die Tiere mit einem Blatt Papier und einem Glas und befördern sie ins Freie.

4. Wie unterscheide ich Stinkwanzen von anderen Insekten?

Die bis zu 13 Millimeter großen Stinkwanzen haben eine charakteristische „breitschultrige“ Schildform und bis auf Ausnahmen deutlich ausgeprägte Flügel. Die Tiere sind in der Regel länglich und oval. Im Gegensatz zu Käfern ist das vordere Flügelpaar nur im oberen Teil verhärtet und kein durchgängiger Rückenpanzer. Sie sind (rot-)braun oder leuchtend grün gefärbt. Beiß- und Kauwerkzeuge haben sie nicht, dafür einen mehrteiligen Saugrüssel.

10 Tierchen in der Wohnung, die wirklich harmlos sind – Silberfischchen bis Tausendfüßer Fotostrecke ansehen

5. Warum gibt es manchmal so viele Stinkwanzen?

Stinkwanzen sind sehr vermehrungsfreudig, sie haben einen schnellen Fortpflanzungszyklus und Gelege mit bis zu 450 Eiern. Heiße und trockene Tage im Frühling lassen ihre Anzahl ansteigen, denn wenn die Witterung stimmt, legen die Tiere nicht nur eins, sondern zwei Gelege im Jahr. Auch der Klimawandel an sich begünstigt mit höheren Temperaturen die Wanzenvermehrung und -verbreitung.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.