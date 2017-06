So vertreiben Sie Silberfischchen aus der Wohnung

Silberfischchen fühlen sich in feucht-warmer Umgebung wohl.

Wenn Sie das nächste Mal von herumhuschenden Silberfischen überrascht werden, dann denken Sie an folgende Tipps: Denn so werden Sie die kleinen Tierchen los.

Sie lauern auf dem Boden oder an Wänden und sorgen oft für einen kleinen Schreck, wenn sie aus der Wäsche herauskriechen: Silberfischchen stellen zwar keine Gefahr für die Gesundheit dar, doch trotzdem will man sie nicht unbedingt in der Wohnung haben.

Vor allem in feucht-warmen Räumen wie dem Bad oder im Keller treiben sie ihr Unwesen. Mit wenigen Tricks können Sie die unliebsamen Gäste vertreiben:

Aufgepasst: So werden Sie Silberfischchen los

Zunächst sollten Sie mindestens zwei bis dreimal am Tag so richtig durchlüften und Ihre Wäsche immer im Freien trocknen lassen - so halten Sie die feuchte Luft aus den Zimmern fern. Dazu gehören auch Tücher aus dem Bad wie das Online-Magazin von Brigitte erklärt.

Denn vor allem dort fühlen sich die Tierchen wohl. Sollte Ihr Bad fensterlos sein, ist es wichtig die Türen immer offen zu halten, damit die feuchte Luft entweichen kann. Eine perfekte Luftfeuchtigkeit in der Wohnung liegt zwischen 40 und 60 Prozent.

Was auch hilft: Wischen Sie den Boden mit Zitronenwasser – das vertreibt die Silberfischchen im Nu.

Von Franziska Kaindl