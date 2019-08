Üble Kleinanzeigen-Panne: Mit diesem Foto schneidet sich der Anbieter selbst ins Fleisch

Mit einer Kleinanzeige will ein Anbieter sein Sofa verkaufen. Sein Beschreibungstext passt aber nicht so ganz zum dazugehörigen Bild - sehr zur Belustigung der Nutzer.

Im Kleinanzeigen-Markt finden Interessenten meist gebrauchte, aber dafür günstigere Ware als im Handel. Dabei muss man sich aber oft auf die Angaben des Verkäufers verlassen - zum Beispiel, wenn es heißt, dass das Wunschobjekt kaum genutzt wurde oder im einwandfreien Zustand ist. Erst beim Begutachten vor Ort kann man feststellen, ob die Informationen der Wahrheit entsprechen. In einer aktuellen Kleinanzeige aus Texas in den USA ist das aber nicht mehr nötig: Ein Verkäufer strafte sich selbst mit seinem Foto Lügen.

Anbieter will Couch verkaufen - ein Detail auf dem Bild macht aber stutzig

Dort will ein Verkäufer in Houston sein altes Sofa an den Mann bringen. In der Anzeige heißt es in der Beschreibung: "Leicht abgenutzte Couch, weich, grau, keine Haustiere". Wer aber nun glaubt, ein Polster frei von Tierhaaren zu bekommen, hat sich wohl geschnitten. Denn ein Detail im Hintergrund des Bildes revidiert sogleich die Aussagen des Verkäufers: Hinter dem abgebildeten Sofa sitzt nämlich eine Katze, die sich ganz wie daheim zu fühlen scheint. Es ist also davon auszugehen, dass dem Verkäufer die Katze gehört - was wiederum die Vermutung nahelegt, dass die Mieze es sich auch ab und an auf der Couch gemütlich gemacht hat.

Die Kleinanzeige wurde auf der Facebook-Seite "Best of Kleinanzeigen" geteilt, wo sich nun einige Nutzer über den Fauxpas des Verkäufers lustig machen. Einige von ihnen scheinen bereits ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben: "Hatte ich vor ein paar Tagen im Marketplace … Typ: Nichtraucher/keine Tiere … Auf dem ersten Foto war ein Ascher, auf dem zweiten ein Kratzbaum. So ein Horst, echt."

Weitere Nutzer hingegen meinen: "Völlig korrekte Anzeige. Katzen sind Götter, keine Haustiere!" Vielleicht steckt hinter den Angaben aber auch eine völlig andere Botschaft, wie ein User schelmisch zu bedenken gibt: "Der meinte doch bloß, dass er eine Couch verkauft und nicht die Katze dazu."

