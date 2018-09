Aufgepasst: Wer seinen Trockner nicht richtig reinigt, muss mit Folgen rechnen

Der Trockner ist aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken - damit das Gerät noch lange für trockene Kleidung sorgt, muss es regelmäßig gereinigt werden.

Wie bei allen Haushaltsgeräten ist es auch beim Wäschetrockner wichtig, dass er gut gepflegt wird. Aber wie gehe ich am besten dabei vor? Und macht die Art des Trockners einen Unterschied? Hier erfahren Sie alles darüber.

Warum der Trockner regelmäßig gereinigt werden sollte

Je mehr Dreck und Staub sich pro Reinigung im Wäschetrockner festsetzen, umso höher ist der Verbrauch des Geräts - obendrein bieten Ablagerungen zusammen mit dem feuchten Klima einen idealen Nährboden für Keime und Bakterien.

Oder aber die Rückstände verschmutzen das Gerät irgendwann so weit, dass es den Geist aufgibt. Und das bedeutet für Sie: Teure Reparaturen und Ersatzteile. Um das zu vermeiden, müssen Sie allerdings nur eines tun: Ihr Gerät regelmäßig und ordentlich pflegen.

Trockner reinigen: Das müssen Sie bei jedem Gerät machen

Ein Muss bei jedem Gerät: Reinigen Sie nach jedem Trockengang das Flusensieb. Zwar ist dieses nicht sofort voll, doch wer es regelmäßig sauber hält, muss später aus Vergesslichkeit nicht mit irgendwelchen Überraschungen rechnen. Schließlich ist ein volles Flusensieb einer der Gründe dafür, dass sich Schmutz im Gerät ablagern und auf Dauer für Schäden sorgen.

Das Flusensieb finden Sie bei den meisten Geräten an oder in der Nähe der Trocknertür. Benutzen Sie eine weiche Bürste oder angefeuchtete Hände, um die Flusen aus dem Sieb zu entfernen. Achten Sie außerdem darauf, auch die Gummidichtungen und die Türöffnung selbst zu reinigen. So vermeiden Sie, dass Dreck, der sich noch dort befindet, beim nächsten Trockenvorgang in der Wäsche verirrt.

So reinigen Sie einen Kondenstrockner

Beim Kondenstrockner sollte mehrmals im Jahr - mindestens viermal - der Kondenswasserbehälter gereinigt werden. Dazu nehmen Sie ein Tuch, das Sie in warmes Wasser getaucht haben, und entfernen damit die schmutzigen Ablagerungen. Außerdem sollten Sie ihn auch nach jedem Trocknungsgang leeren. Ansonsten laufen Sie bei einem vollen Kondenswasserbehälter Gefahr, dass das Gerät sich im Trockenvorgang einfach ausschaltet.

Funktioniert Ihr Trockner mit der Wärmepumpentechnologie, muss auch regelmäßig der Wärmetauscher gereinigt werden. Wie dieser ausgebaut wird, erfahren Sie in der Betriebsanleitung. Anschließend wischen Sie ihn innen mit einem feuchten Tuch aus. Bevor Sie ihn wieder einsetzen, sollte er vollkommen trocken sein.

Ablufttrockner: So funktioniert die Reinigung

Reinigen Sie bei einem Ablufttrockner mindestens einmal vierteljährlich den Abluftschlauch mit warmem Wasser, um Ablagerungen im Inneren loszuwerden.

Zudem ist es wichtig, die Heizstäbe des Ablufttrockners mehrmals pro Jahr zu reinigen. Auch hier finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Gerätes heraus, wie sich die Heizstäbe ausbauen lassen und gründlich gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die Stäbe trocken sind, bevor Sie sie wieder einbauen.

Trockner: So reinigen Sie die Feuchtigkeitssensoren mit Essig

Sowohl Kondenstrockner als auch Ablufttrockner funktionieren mit Feuchtigkeitssensoren. Damit das Gerät also einwandfrei funktioniert, müssen diese regelmäßig gesäubert werden - sonst drohen oft mal Kalkablagerungen, die dafür sorgen, dass der Trockner zu schnell abschaltet.

Benutzen Sie dafür warmes Wasser, in das Sie einen Schuss Essig geben, und wischen Sie damit die Sensoren ab. Beachten Sie allerdings auch die Herstellerangaben, da es teilweise spezielle Entkalker dafür gibt. Bevor Sie den Trockner wieder verwenden, sollten die Sensoren vollständig getrocknet sein.

