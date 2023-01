Topf richtig reinigen: Ein Muss für gesunde Zimmerpflanzen

Von: Joana Lück

Ist Ihre Zimmerpflanze krank oder schwach, kann dies daran liegen, dass Sie den Topf vor dem Gebrauch nicht richtig gereinigt haben. Diese Schritte sollten Sie beachten.

Nicht nur, wenn Topfpflanzen von einer Krankheit befallen sind, sollten Sie den Topf reinigen, bevor Sie ihn mit neuer Erde befüllen. Auch bevor Sie Töpfe wegräumen, ist eine ausgiebige Säuberung wichtig. Mit einfachen Hausmitteln können Sie Kalk, Schmutz und Pilzen an den Leib rücken.

Kalkablagerungen und Schimmel setzen sich in Töpfen fest. © Imago

Wenn Pflanzen von Mehltau oder anderen Krankheiten befallen sind, ist es wichtig, den Topf zu reinigen, denn nur so können Sie ihn weiterverwenden und müssen ihn nicht entsorgen. Folgende Schritte sollten Sie beachten, wenn Sie Töpfe reinigen:

Zitronensäure oder Essig sind besonders effektiv gegen Kalkablagerungen, die entstehen, wenn Sie zum Gießen Leitungswasser verwenden. Auch Pilze und Schimmel können Sie mit den Hausmitteln bekämpfen.

Es eignet sich auch hochprozentiger Alkohol, wie myHOMEBOOK weiß.

Dafür mischen Sie die Essigessenz, die Zitronensäure oder den hochprozentigen Alkohol mit Wasser und lassen die Mischung idealerweise über Nacht einweichen.

Am nächsten Tag müssen Sie dann nur noch zu einem Schwamm greifen und den Kalk und Schmutz damit entfernen.

Für kleinere Töpfe bietet sich zudem die Ofen-Variante an: Dafür stellen Sie den Topf für etwa 15 Minuten in den heißen Ofen. Pilze und Keime werden so vollständig abgetötet und Kalkablagerungen lassen sich schneller entfernen.