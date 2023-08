Toiletten reinigen mit natürlichen Mitteln: Teebeutel säubern sanft, aber intensiv

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Die Toilette ohne Chemie zu reinigen, ist mit diesem Trick ganz einfach möglich. Denn Teebeutel lassen Schmutz auf wundersame Weise verschwinden.

Das Putzen der Toilette gehört zweifelsfrei zu den unangenehmsten Aufgaben im Haushalt. Immer häufiger wird dabei auf ökologische Mittel gesetzt und auf Chemie möglichst verzichtet. Frustrierend wird es allerdings, wenn diese nicht das gewünschte Ergebnis liefern – eine blitzeblanke Toilette. Doch hier kann ein ungewöhnlicher Helfer Abhilfe schaffen, nämlich der Teebeutel.

Effektiv und natürlich: Toilettenreinigen mit Teebeuteln

Die Toilette lässt sich mit Hausmitteln auch auf natürliche Weise ganz einfach säubern. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Der Teebeutel-Trick verspricht eine effektive Reinigung der Toilette ganz ohne Chemie und ist auch noch kinderleicht. Alles, was Sie dafür benötigen, sind drei Teebeutel. Am besten eignen sich Kräutertees, wie der YouTube-Kanal Empfehlungsfuchs verrät. Wer diese Sorte jedoch nicht parat haben sollte, kann auch auf andere zurückgreifen.

Und so einfach geht es: Nehmen Sie drei Teebeutel und legen diese einfach am besten abends in die Toilette. So können die natürlichen Helfer über Nacht einwirken. Wer nun allerdings Bedenken hat, dass es nicht nachhaltig ist, ein Lebensmittel für die Reinigung zu verwenden, kann beruhigt sein – Sie können dafür bereits verwendete Teebeutel nehmen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen hilft ein weiter Trick

Am nächsten Morgen brauchen Sie dann nur noch die Teebeutel wieder herauszunehmen, einmal spülen und fertig. Die Inhaltsstoffe des Tees sollten über Nacht den Toilettenputz für Sie erledigt haben. Sind hartnäckige Flecken jedoch noch nicht beseitigt, hilft ein weiterer Hausmittel-Trick mit Teebeuteln.

Nehmen Sie dafür einen anderen gebrauchten Teebeutel und schrubben mithilfe der Klobürste damit die WC-Schüssel. Ein Tipp, den das Online-Portal HomeCleanExpert.com empfiehlt, da die raue Textur den Flecken im Klo den Kampf ansagt. Das Portal verrät auch noch einen weiteren Grund, warum Tee bei der Reinigung so effektiv wirkt. Das Wundermittel sind die Tannine, die übrigens den Tee, wenn er zu lange zieht, schnell bitter werden lassen.