Wie Sie mit einer PET-Flasche ein verstopftes Klo frei machen

Toiletten sind schnell mal verstopft - diese Tricks helfen weiter. © dpa / Frank Rumpenhorst

Wenn die Toilette verstopft ist, greifen wir oft zum Pömpel. Allerdings können auch Hausmittel für Abhilfe sorgen. Wir haben die besten Tricks für Sie gesammelt.

Wer recht großzügig mit dem Toilettenpapier umgeht, hat beim Spülen schnell ein Problem: Die Masse an Papier verstopft das Klo und das Wasser fließt nicht mehr richtig ab. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum Klos verstopfen - wenn sie zum Beispiel über einen längeren Zeitraum als Abfalleimer verwendet werden.

Wir haben einige Tricks für Sie gesammelt, wie Sie schnell wieder für freie Bahn sorgen - ohne chemische Mittel anwenden zu müssen.

Toilette verstopft? Der Pömpel muss her

Ein Klassiker unter den kleinen Helfern, die Verstopfungen lösen, ist der Pömpel. Setzen Sie die Gummiglocke einfach mit der Öffnung nach unten auf den Kloablfluss und drücken Sie den Griff mehrmals kräftig nach unten. Lassen Sie immer wieder los und ziehen Sie den Pömpel dabei leicht nach oben. Dies sorgt dafür, dass ein Vakuum entsteht, das den Schmutz nach oben zieht.

Haben Sie den gelösten Dreck erst einmal nach oben geholt, sollten Sie nicht versuchen, ihn einfach nochmal hinunter zu spülen. Ziehen Sie den Schmutz lieber mit Gummihandschuhen heraus und entsorgen Sie ihn in einer Plastiktüte verpackt in der Mülltonne.

Wundermittel für verstopfte Toiletten: Die PET-Flasche

Wer hätte es gedacht? Auch eine ganz normale PET-Flasche lässt sich wie ein Saugglocke anwenden. Am besten eignen sich 2-Liter-Flaschen, die recht biegsam sind. Wenn Sie die richtige Flasche ausgewählt haben, sollten Sie den Deckel fest darauf schrauben und mit einem Messer den Flaschenboden abtrennen. Das offene Ende wird an das Abflussloch gepresst und ähnlich wie mit dem Pömpel kräftig gepumpt.

Die WC-Bürste für verstopfte Klos

Sie haben weder Pömpel noch PET-Flaschen im Haus? Dann bleibt Ihnen immer noch die Klobürste. Sie wird in gleicher Weise wie der Pömpel angewandt, um Druck auszuüben. Zwar ist die Klobürste nicht so wirkungsvoll wie die Saugglocke, doch für leichtere Verstopfungen kann man sie gut verwenden.

Verstopfte Toilette: Diese Hausmittel machen Sie wieder frei

Essig ist ein wahres Wundermittel im Haushalt: Es gibt fast keinen Putz-Trick, für den er nicht angewandt wird. So ist es auch bei verstopften Toiletten. Zunächst werden zwei bis drei Päckchen Backpulver in das Abflussrohr geschüttet - danach eine Flasche Essig hinterher gegossen.

In der Regel fängt das Gemisch sofort an zu reagieren, indem es blubbert und schäumt. Öffnen Sie dabei das Fenster und decken Sie die Toilette nicht ab, damit die Dämpfe entweichen können. Lassen Sie das Ganze etwa 10 Minuten einwirken, bevor Sie zwei bis drei Liter heißes Wasser (nicht kochend heiß!) in den Abfluss geben. Dieses Gemisch soll wiederum ein paar Stunden lang einwirken - dann können Sie noch einmal nachspülen.

Tragen Sie bei der Prozedur am besten Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Der Essig und das Backpulver sowie das heiße Wasser können nämlich spritzen, sobald sie ins Klo hineingegossen werden.

Backpulver, Salz und Weinstein: Hausmittel lösen Verstopfung in Toilette

Ein weiterer Tipp, der Hausmittel beinhaltet, ist folgender: Sie benötigen eine halbe Tasse Backpulver, eine halbe Tasse Speisesalz und zwei Esslöffel Weinstein. Diese vermischen Sie miteinander und geben das Ganze in die verstopfte Toilette. Danach schütten Sie zwei Tassen erhitztes - aber nicht kochend heißes - Wasser hinterher. Lassen Sie alles für mindestens drei Stunden einwirken und spülen Sie nach, sobald sich die Verstopfung gelöst hat. Erfahren Sie hier, mit welchem simplen Hausmittel jede Toilette wieder lupenrein wird.