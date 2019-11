Dreht sich das Wasser in australischen Toiletten wirklich in eine andere Richtung?

Der Toilettengang in anderen Ländern kann sehr unterschiedlich ausfallen.

Hartnäckig hält sich der Mythos, dass in australischen Toiletten das Wasser beim Spülen in eine andere Richtung dreht. Steckt dahinter tatsächlich ein wahrer Kern?

So ungern wir darüber reden - die Toilette ist ein Thema, das uns alle betrifft. Schließlich verbringen wir durchschnittlich drei Jahre unseres Lebens auf dem stillen Örtchen! Doch was die meisten nicht wissen: Rund 2,5 Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sanitärer Grundversorgung.

Welttoilettentag: So unterschiedlich kann der Toilettengang in der Welt ausfallen

Der UN-Welttoilettentag am 19. November macht deshalb auf die Wichtigkeit hygienischer Sanitäreinrichtungen aufmerksam. Zeit also, einen Blick auf die unterschiedlichsten WCs der Welt zu werfen - denn neben der fehlenden Grundversorgung sind sich die wenigsten über die kulturellen Unterschiede beim Toilettengang bewusst, wie das Online-Vermittlungsportal für Reinigungskräfte, Helpling, erklärt.

Australien - Land der Toilettenmythen

Mythos 1: Das Wasser dreht sich beim Spülen der Toilette auf der südlichen Halbkugel in eine andere Richtung als bei uns.

Lösung: Falsch! Die Corioliskraft sorgt zwar dafür, dass sich Hurrikans auf der Nordhalbkugel in eine andere Richtung drehen als auf der Südhalbkugel. Im kleineren Maßstab - z.B. bei Toiletten und Waschbecken - hat das allerdings keine Auswirkungen.

Mythos 2: Spinnen in australischen Toiletten?

Lösung: Das kann durchaus vorkommen! Aber keine Angst: Wer sich angewöhnt, vorher einen Blick in die Schüssel zu werfen, hat nichts zu befürchten. Wer auf Nummer sicher gehen will, legt sich Lufterfrischer und Toilettensteine mit Zitronenduft zu - den können Spinnen nämlich nicht leiden.

China, Indien und andere asiatische Länder - ab in die Hocke

Wer in China, Indien und anderen asiatischen Ländern auf die Toilette geht, braucht keine Zeitung mitzunehmen. Statt einem gemütlichen Sitz gibt es hier Hocktoiletten. Hört sich unbequem an - ist aber hygienischer und gesünder.

Laut medizinischen Studien leiden westliche Toilettennutzer öfter an Darmerkrankungen, was an der unnatürlichen Position liegen kann, die wir auf unseren WCs einnehmen. Zudem verhindert die Hocktoilette die Übertragung von Krankheiten durch Bakterien, die man üblicherweise auf einer Toilettenbrille vorfinden würde. Na, überzeugt?

Ebenfalls interessant: Putz-Trick: So haben braune Ablagerungen im Klo keine Chance.

Singapur - Toiletten haben ihre eigenen Gesetze

Singapur hat den Ruf, das sauberste Land der Welt zu sein. Dieser hohe Standard ist den dort geltenden strikten Gesetzen zu verdanken. Öffentliche Toiletten bilden da keine Ausnahme. Vergessen Sie in Singapur daher nie, die Toilettenspülung zu betätigen, sonst müssen sie bis zu 150 Singapur-Dollar Strafe blechen. Wie solche Gesetzesbrüche ermittelt werden? Verrückt, aber wahr: Es gibt zu diesem Zwecke Polizisten in Zivil, die auf öffentlich zugänglichen Toiletten stichprobenartig kontrollieren.

Schweden - Eine für alle, alle auf einer

Touristen müssen hier wahrscheinlich zweimal hinschauen: In Schweden gibt es auf vielen öffentlichen Toiletten keine Geschlechtertrennung mehr. Männer und Frauen nutzen dort dieselben Toiletten. Das Land macht damit seinem Ruf als Vorreiter in Sachen Gleichstellung der Geschlechter alle Ehre. Für die Frauen unter uns sind das positive Nachrichten: Endlich müssen die Männer unser Leid teilen und vor den Toiletten in langen Schlangen warten!

Auch interessant: So reinigen Sie ganz ohne Chemie Ihre Toilette.

Italien - Rätselraten beim Spülen

Man mag gar nicht glauben, wie kreativ man beim Toilettenspülen sein kann. Die Italiener sind es jedenfalls. Wer dort auf das stille Örtchen muss, weiß vorher nie, welche der zahlreichen Spülmethoden dieses Mal installiert sein wird. Denn die Italiener verwenden die unterschiedlichsten Modelle - ein Spülknopf an der Wand, eine Schnur an der Decke zum Ziehen, eine Fußpedale, eine automatische Sensorspüle oder sogar ein versteckter Hebel hinter dem Klodeckel. So kann der Toilettengang zum regelrechten Suchspiel werden.

Lateinamerikanische Länder - Toilettenpapier kommt in die Tüte

Es gibt kaum etwas Peinlicheres, als als Gast die Toilette zu verstopfen. Wer durch Lateinamerika reist und diesem Missgeschick entgehen will, hält sich an folgende Regel: Toilettenpapier darf nicht runtergespült werden. Aufgrund schmaler Rohre können die Toiletten nämlich leicht verstopfen. Deswegen entsorgt man das benutzte Toilettenpapier direkt in einem Abfalleimer. Um schlechte Gerüche und die Ansammlung von Bakterien zu vermeiden, sollte der Abfalleimer stets mit einem Deckel verschlossen und am besten täglich geleert und regelmäßig gereinigt werden.

Video: Warum Sie viele Dinge nicht in der Toilette entsorgen sollten

Lesen Sie auch: Frau schwört auf diesen Trick, der jede Toilette von Kalk befreit.