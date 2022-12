„Das funktioniert nicht“: Netz belustigt über „cleveren Kniff“, um Kartoffeln frisch zu halten

Von: Joana Lück

Dass Soziale Medien manchmal clevere Lifehacks beisteuern, ist nichts Neues. Im Falle eines Kartoffeltipps ging der Tipp allerdings in die Hose.

Wer kennt es nicht – kaum hat man Kartoffeln im Supermarkt gekauft, fangen sie nach ein paar Tagen schon an zu keimen. Da sich bei keimenden Kartoffeln Solanin bildet, sind keimende Kartoffeln nicht nur schade fürs Budget, wenn man sie entsorgen muss, sondern auch gesundheitsbedenklich.

Ein lediglich acht Sekunden langer Clip sorgt gerade bei TikTok für Furore. Zu sehen ist ein Topf voller keimender Kartoffeln. Eine Frauenstimme erklärt dabei, dass man Kartoffelkeimen verhindern kann, indem man einen Apfel zu den Kartoffeln legt. Das kurze Video hat zwar an die 22.000 Likes, die Kommentare sind aber sehr durchwachsen, was daran liegen kann, dass der „Trick“ äußerst umstritten ist. Denn Äpfel sondern Ethylen ab, womit man beispielsweise Tomaten schneller reifen lassen kann. Auf Kartoffeln hat es dieselbe Wirkung, weshalb man Äpfel und andere Gemüse- oder Obstsorten am besten immer getrennt voneinander lagern sollte.

Die TikTok-User sind sich nicht ganz einig; die Mehrheit scheint über den vermeintlichen Gemüse-Lifehack aber mehr als irritiert zu sein:

„Hat bei mir nicht funktioniert“

„Stimmt toller Tipp 👎 dann hatte ich Schwärme von Fruchtfliegen“

„Das habe ich probiert, funktioniert leider nicht!“

„Gut zu wissen“

„Niemals Äpfel mit anderem Obst und Gemüse zusammen tun… das Obst und Gemüse schimmelt dann schneller… genauso wie neben Tomaten“

„Das funktioniert nicht“