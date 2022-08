Süßkirschbaum schneiden: Darum ist August der beste Zeitpunkt dafür

Von: Janine Napirca

Besitzen Sie einen oder mehrere Süßkirschbäume? Warum, wann und wie Sie Ihre Süßkirsche richtig schneiden, lesen Sie hier.

Süßkirschbäume gehören zu den Rosengewächsen und werden laut NDR bis zu 60 Jahre alt. Dem Bericht zufolge empfiehlt es sich – im Gegensatz zu vielen anderen Obstbäumen, die im Spätwinter geschnitten werden – der Süßkirsche im Garten einen Sommerschnitt zu verpassen. Warum Süßkirschbäume überhaupt geschnitten werden müssen und wie Sie am besten vorgehen sollten, lesen Sie im Folgenden.

Wie schnell wächst ein Süßkirschbaum? Wer jedes Jahr in den Genuss leckerer Süßkirschen kommen möchte, sollte sich unbedingt mit dem Thema Süßkirschbaum richtig schneiden beschäftigen. Denn nicht nur, dass sie ohne einen regelmäßigen Schnitt Ihres Baums die Süßkirschen nicht mehr ohne Leiter erreichen. Süßkirschbäume wachsen laut Gartenjournal.net jährlich zwischen 40 und 60 Zentimeter und die Hochstämme werden bis zu 30 Meter hoch.

Damit die Sonne gut durch eine lichtere Baumkrone scheint und Ihre Früchte besser und gleichmäßiger reifen, übermäßiges Wachstum verhindert, der Süßkirschbaum zum Ausbilden von viel Fruchtholz angeregt wird und Pilzkrankheiten keine Chance haben, da Wasser auf den Blättern und dem Holz schneller trocknet, sollten Sie Ihre Süßkirsche richtig schneiden. Wie das genau geht, erfahren Sie im Weiteren.

Süßkirschbäume sollten laut Plantura.garden nach der Ernte der Kirschen, also meist zwischen Anfang August und Ende September geschnitten werden. Lesen Sie außerdem, welche anderen Gartenarbeiten im August zu erledigen sind. Der Sommerschnitt hat den Vorteil, dass Schnittwunden bei warmem und trockenem Wetter besser heilen und der Süßkirschbaum weniger anfällig für Krankheiten ist.

Experten von Mein-schoener-garten.de haben die drei wichtigsten Tipps für den perfekten Süßkirschbaum-Schnitt zusammengefasst:

Übrigens:

Schneiden Sie dicke Äste nicht direkt am Stamm ab, denn sonst könnte die Rinde einreißen. Um das zu verhindern, sollten Sie zunächst etwas versetzt vom Stamm eine künstliche Sollbruchstelle anlegen. Sägen Sie dann anschließend etwas weiter oben, dann bricht der Ast an der Sollbruchstelle und nicht an der Rinde. Den zurückbleibenden Stummel an der Süßkirsche können Sie anschließend problemlos absägen.