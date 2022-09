Stürze vermeiden: So beleuchten sie Treppen richtig

Teilen

Die erste und letzte Stufe einer Treppe sollten besonders gut beleuchtet sein, um Stolpern zu vermeiden. Dafür eignen sich beispielsweise Step Lights, die in geringer Höhe seitlich neben den Stufen angebracht werden. © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Handläufe sorgen auf Treppen für mehr Sicherheit. Doch es gehört mehr dazu: Um nicht zu stolpern, sollten die Stufenkanten auch nachts gut sichtbar sein. Darauf sollte man bei der Beleuchtung achten.

Frankfurt/Main - Eine Treppenstufe zu übersehen kann schnell zu gefährlichen Stürzen führen. Damit das nicht passiert, müssen Stufen besonders auf dem Weg nach unten gut erkennbar sein, die Beleuchtung also immer so angebracht werden, dass sie vom Treppenabsatz aus nach unten leuchtet. Darauf weist die Brancheninitiative Licht.de hin.

Damit die vorderen Kanten der Stufen mühelos zu erkennen sind, sollte man beim Anbringen von Leuchten zudem darauf achten, dass sich die Trittstufen bei angeschaltetem Licht durch kurze, weiche Schatten voneinander absetzen. Punktförmige Strahler, die stark gerichtetes Licht abgeben, sind hierfür nicht gut geeignet. Sie blenden leicht und können irritierende Schlagschatten werfen.

Die letzte Stufe farblich abheben

Besser geeignet sind breit strahlende Leuchten. Die Aktion Das sichere Haus empfiehlt beispielsweise Halbkugelleuchten mit nach unten gerichtetem Lichtschein für den Treppenbereich. Außerdem: Die erste und letzte Stufe farblich vom Rest der Treppe abzusetzen und gesondert zu beleuchten. Dafür eignen sich etwa sogenannte Step Lights, die in geringer Höhe seitlich neben den Stufen angebracht werden.

Übrigens: Die Beleuchtung in Treppenhäusern sollte in Gebäuden mit bis zu sechs Stockwerken so eingestellt werden, dass auch Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, kein Problem haben, bis ins höchste Stockwerk zu gelangen, ohne dass das Licht ausgeht. Sinnvoll können auch Bewegungsmelder sein. Außerdem gehören Lichtschalter an den Anfang und das Ende jeder Stiege. dpa