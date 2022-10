Stromfresser: Bei welchen Geräten Sie nachts ruhig den Stecker ziehen können

Von: Andrea Stettner

Im Haushalt lauern überall versteckte Stromfresser, die auch ausgeschaltet Energie ziehen. Wer Strom sparen will, sollte bestimmte Geräte ausstecken.

Zu den größten Stromfressern im Haushalt zählen zweifelsohne der Kühlschrank und Gefrierschrank. Wer nicht auf gekühlte Butter, Wurst oder Tiefkühlpizza verzichten will, der muss seine Kühlgeräte leider Tag und Nacht eingeschaltet lassen. Anderen Haushaltsgeräten wiederum können Sie nachts getrost den Stecker ziehen. So sparen Sie Strom und müssen dennoch nicht auf Komfort verzichten. Wir zeigen, welche Geräte dafür infrage kommen.

Der Kühlschrank benötigt auch nachts Strom – der Mikrowelle können Sie dagegen getrost den Stecker ziehen. © Cavan Images via www.imago-images.de

Stromfresser im Haushalt: Mikrowelle nachts lieber den Stecker ziehen

Eingesteckte Geräte verbrauchen leider auch im ausgeschalteten Zustand Strom. Selbst der Standby-Modus, der beim Energie sparen helfen soll, verbraucht unnötig Energie. Deshalb lohnt es sich, wenn Sie die Geräte nur dann an die Steckdose stecken, wenn sie auch genutzt werden. Gerade nachts können Sie getrost das ein oder andere Elektrogerät ausstöpseln:

Küche: Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster

Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster Wohnzimmer: Fernseher (ausgenommen moderne OLED-Fernseher), Spielekonsole

Fernseher (ausgenommen moderne OLED-Fernseher), Spielekonsole Arbeitszimmer: Laptop / PC, Drucker, WLAN-Router

Unterhaltungsmedien wie TV-Geräte, Spielekonsole und Computer verbrauchen laut Verbraucherzentrale ein Drittel des Stroms im Haushalt, weshalb Sie diese Stromfresser nachts ausstecken sollten. Sie haben keine Lust, jeden Stecker einzeln zu ziehen? Dann nutzen Sie Steckerleisten mit Kippschalter.

WLAN nachts mit Zeitschaltung deaktivieren

Der WLAN-Router zählt zu den Stromfressern, die gerne in Vergessenheit geraten. Dabei läuft das WLAN in den meisten Haushalten Tag und Nacht. Um Strom zu sparen, muss der Router jedoch nicht komplett vom Netz genommen werden. Sparfüchse deaktivieren einfach das WLAN-Signal während der Schlafenszeit. Das geht ganz bequem und einfach per Zeitschaltuhr in den Einstellungen des Geräts – oder per Tastendruck am Router. Auch im Urlaub oder bei längeren Abwesenheiten wirkt sich dies positiv auf Ihre Stromrechnung aus.

Sie wissen nicht, welche Geräte in Ihrem Haushalt am meisten Strom verbrauchen? Stromfresser lassen sich ganz einfach identifizieren, in dem Sie den Stromverbrauch mit einem speziellen Gerät messen.