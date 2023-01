Colorwaschmittel im Test: Pulver wäscht besser als Flüssigwaschmittel

Stiftung Warentest prüft

Buntes sollte man besser mit Colorwaschmittel waschen, das erhält die schöne Farbe. Doch im Handel gibt es das in Pulver- oder Flüssigform. Letzteres ist bequemer, aber bekommt es auch Flecken raus?

Schwarz, weiß, helle und knallige Farben: Es ist schön, dass man heutzutage in der Mode so viel mit Farben und Mustern experimentieren kann. Wenn der geliebte Pulli allerdings nach wiederholtem Tragen in die Wäsche muss, ist guter Rat teuer. Die meisten bleiben dann lieber auf der sicheren Seite und benutzen ein Universalwaschmittel. Damit kann man schließlich nichts falsch machen. Diejenigen, die sich allerdings etwas mehr Mühe machen, besorgen sich Colorwaschmittel.

Pulver oder flüssig? Colorwaschmittel bei Stiftung Warentest

+ Wenn's nicht nur sauber, sondern richtig sauber sein soll, ist Waschpulver der Flüssigkonkurrenz überlegen, urteilt Stiftung Warentest. © Christin Klose/dpa-tmn

Hersteller derselben versprechen, dass bunte Kleidung auch nach mehreren Wäschen so farbenfroh bleibt. Hinzu kommt, dass Colorwaschmittel keine Bleichmittel oder optische Aufheller enthalten und damit farb- und gewebeschonender als Vollwaschmittel sind. Doch als Nächstes stellt sich die Frage: Was ist besser – Pulver oder Flüssigwaschmittel?

Besonders letzteres ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da Dosierung und Handhabe sehr bequem ist. Zudem verbleiben keine möglichen Rückstände auf der Kleidung nach dem Waschen, wie es etwa beim Pulver der Fall ist. Doch was die Reinigungswirkung sowie die Lösekraft von Flecken angeht, hat Buntwaschmittel in Pulverform noch immer die Nase vorn. Das beweist eine aktuelle Stichprobe der Stiftung Warentest.

Colorwaschmittel in flüssig oftmals nur „ausreichend“

Sie hat 20 Colorwaschmittel unter die Lupe genommen: Zehn schneiden mit der Note „gut“ ab – die meisten davon sind Pulver. Viele Flüssigprodukte sind im Test hingegen durchgefallen, jedes Zweite sei nur „ausreichend“, einmal wurde sogar die Note „mangelhaft“ vergeben. Sie entfernen Flecken mehr schlecht als recht. „Zwar fanden wir auch gute Flüssige, insgesamt vier“, so Stiftung Warentest (Ausgabe 2/2023). Allerdings sind bereits drei der vier Produkte nicht mehr in der geprüften Form kaufbar, da die Hersteller die Rezeptur verändert haben, heißt es weiter.

Im Vergleich dazu sind die Buntwaschmittel in Pulverform ganz klar die Gewinner. Sechs der sieben Produkte erhielten die Note „gut“. Fünf waren sogar „gut“ in der Erhaltung der Farben – bei farbenfroher Kleidung schließlich der ausschlaggebende Faktor, warum man Buntwaschmittel überhaupt kauft.

