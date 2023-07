Sieben Stellen, die Sie beim Putzen garantiert immer vergessen

Von: Andrea Stettner

Ihre Wohnung blitzt und blinkt? Dennoch ist garantiert nicht alles sauber. Manche Orte in der Wohnung werden beim Putzen nämlich schlicht übersehen.

Ob Bad, Küche oder Flur: So richtig wohl fühlen wir uns zu Hause erst, wenn alles gründlich geputzt und aufgeräumt ist. Bei bestimmten Stellen in der Wohnung vergessen aber selbst die fleißigsten Putzfeen, genauer hinzusehen und diese regelmäßig zu reinigen. Wetten, Sie auch?

1. Lichtschalter und Türklinken

Wenn wir nach Hause kommen, berühren wir Türklinken und Lichtschalter ganz automatisch mit ungewaschenen Händen. Leben dann noch Kinder mit im Haus, ist der nächste klebrige Fleck darauf vorprogrammiert. Deshalb immer mal wieder mit einem feuchten Lappen und etwas mildem Reinigungsmittel abwischen und bei Bedarf desinfizieren.

2. Fernbedienung, Telefon, PC-Tatstatur

Auch Telefon, Smartphone und Fernbedienungen sind ein echter Hotspot für Bakterien und Viren: Oft benutzt, aber beim Putzen geraten sie gerne in Vergessenheit. Genauso verhält es sich mit der PC-Tastatur und der dazugehörigen Maus. Bei der nächsten Berührung können die Keime dann von der Oberfläche wieder an die Haut gelangen und weitertransportiert werden. Denken Sie deshalb daran, auch diese Stellen regelmäßig abzuwischen.

3. Lampenschirme

Zwar berühren wir Lampenschirme eher selten, aber dafür sammelt sich hier jede Menge Staub. Beim nächsten Staubwischen in die Putzroutine mit aufnehmen, dann bilden sich keine dicken Staubschichten.

4. Oberseite von Schränken und Kühlschrank

Wie auch bei Lampenschirmen übersehen viele die Oberseiten von Kleiderschränken, Kühlschränken und Küchenschränken. In der Küche bildet sich zusammen mit abgesetztem Fett dann schnell eine hartnäckige Schicht, die sich nur schwer reinigen lässt. Tipp: Legen Sie ein paar alte Zeitungen auf die Oberseite – diese lässt sich mit ein paar Handgriffen entsorgen.

5. Fußmatte

Täglich laufen wir mit schmutzigen Schuhen darüber, aber beim Wohnungsputz wird sie meist nicht bedacht: die Fußmatte vor der Wohnungstür. Dabei gilt sie als Aushängeschild der Wohnung. Damit der Fußabstreifer weiterhin ansehnlich aussieht, klopfen Sie ihn am besten regelmäßig aus oder saugen ihn ab. Bei Bedarf kann die Matte auch in der Badewanne oder mit dem Gartenschlauch nass gereinigt werden. Für die Waschmaschine eignet sie sich jedenfalls nicht.

© Waldmüller via www.imago-images.de

6. Pflanzen

Eine dicke Staubschicht sieht auf Pflanzen nicht nur unschön aus, sondern kann die zarten Gewächse auch krank machen. Damit Ihre Zimmerpflanzen weiterhin gesund bleiben und nicht verstauben, regelmäßig mit einem angefeuchteten Tuch abwischen oder in der Badewanne abbrausen.

7. WC-Bürste

Nicht nur die Toilette sollte regelmäßig gereinigt werden – auch die WC-Bürste. Doch ausgerechnet die vergessen wir beim Badputz regelmäßig. Am schnellsten und einfachsten wird sie wieder sauber, in dem Sie einen Schuss WC-Reiniger in die Toilette geben und die Klobürste drin für etwa eine halbe Stunde einweichen. Aber auch mit Hausmitteln wird die Toilettenbürste wieder hygienisch sauber.