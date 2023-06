Bestimmte Farben ziehen Mücken magisch an – welche Kleidung Sie besser nicht tragen

Von: Anne Hund

Teilen

Stechmücken fliegen gezielt auf bestimmte Farbtöne. Deshalb kann auch die Wahl der Kleidung eine Rolle dabei spielen, ob die Insekten einen eher mögen oder nicht.

Stechmücken mögen bestimmte Menschen lieber als andere. Eine Rolle spielen kann Wissenschaftlern zufolge dabei der Kohlendioxid-Ausstoß, der eigene Körpergeruch sowie zum Beispiel die Körpertemperatur. Aber auch bestimmte Farbtöne können auf Mücken anziehend wirken. Und insofern kann auch die Kleidung, die man gerade trägt, Einfluss darauf haben, ob die Stechmücken einem eher zufliegen oder nicht.

Stechmücken können im Sommer zur Plage werden. Kurze Klamotten können tückisch sein – und auch dunklere Farben können Mücken leichter erkennen. © Sergio Monti/YAY Images/Imago

Mücken mögen dunkle Farben – besser rosa oder hellblaue Kleidung tragen

Im Vergleich zum Menschen könnten Mücken zwar eher schlecht sehen, erklärte der schwedische Mückenforscher Marcus Stensmyr von der Universität Lund im Interview mit „#Faktenfuchs“ von BR24. „Aber sie können Kontraste sehr gut erkennen. Das heißt, wenn Sie dunkle Kleidung tragen, dann ist es für Mücken leichter, Sie zu sehen.“ Auch Weiß hebe sich von der Umgebung ab und sei daher für Mücken gut sichtbar. Der Mückenforscher empfiehlt dem Bericht zufolge deshalb, etwa beim Joggen, wenn man viel CO2 ausstößt, die Farben Rosa oder Hellblau zu tragen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Fotostrecke ansehen

Rot- oder Orangetöne: Mücken fliegen gezielt auf Farbtöne

Anhand der für die menschliche Haut spezifischen Farbtöne können Mücken dem Bericht zufolge übrigens unterscheiden, ob sie es mit Mensch oder Tier zu tun haben. „Denn alle Menschen – egal ob hell- oder dunkelhäutig – teilen ein Spektrum an Rot- und Orangetönen“, heißt es in dem Beitrag von BR24. Dass Mücken gezielt auf diese Farbtöne fliegen, habe der Biologe Jeff Riffel von der University of Washington mit Kollegen in einer Studie nachgewiesen, die im Februar 2022 in Nature Communications erschienen ist.