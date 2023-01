Mit zwölf Stauden durch das Jahr: Dank ihnen blüht es im Garten jeden Monat

Von: Ines Alms

Teilen

Damit in Ihrem Garten zu jeder Jahreszeit etwas blüht, finden Sie in dieser Bildergalerie Stauden, die in jeder Saison zuverlässig Farbe ins Spiel bringen.

1 / 12 Den Neujahrsstart legt die Lenzrose (Helleborus orientalis) hin, in Altrosé oder Rottönen. © imagebroker/Imago

2 / 12 Das Vorfrühlings-Alpenveilchen (Cyclamen coum) zeigt seine Blüten schon im Februar. Die Staude kann man aber das ganze Jahr über pflanzen. © imagebroker/Imago

3 / 12 Das wintergrüne Zwerg-Felsenblümchen (Draba bruniifolia) sorgt in Steingärten ab März für Farbe. © McPHOTO/Imago

4 / 12 Ab April ist die robuste, pfelgeleichte Elfenblume (Epimedium) in bester Blühlaune. © blickwinkel/Imago

5 / 12 Im Mai macht das Tränende Herz (Dicentra) mit weißen oder pinken Blüten auf sich aufmerksam. © imagebroker/Imago

6 / 12 Die Indianernessel (Monarda) reckt ihre frechen Blütenköpfe ab Juni in die Höhe. © blickwinkel/Imago

7 / 12 Ein Klassiker, der aber viele Farbvarianten parat hat: Die Flammenblume (Phlox paniculata) blüht ab Juli. © imagebroker/Imago

8 / 12 Die Herbst-Anemone (Anemone japonica) fängt im Spätsommer in Pastellfarben an zu blühen. © agefotostock/Imago

9 / 12 Die Glattblatt-Aster (Aster novi-belgii) blüht ab September recht spät im Jahr, dafür aber üppig. © Panthermedia/Imago

10 / 12 Die Oktober-Silberkerze (Actaea simplex) verschönert den Garten mit ihren weißen Rispen im Herbst. © agefotostock/Imago

11 / 12 Der Storchschnabel ‚Rozanne‘ blüht bis in den November. © McPHOTO/Imago

12 / 12 Sie blüht nicht bunt, sondern weiß, aber immerhin im Dezember: die Christrose (Helleborus niger). © Gottfried Czepluch/Imago

Im Frühling blühen die Narzissen, im Sommer der Mohn, im Herbst die Chrysanthemen und im Winter nur Schneeglöckchen? Die große Welt der Stauden hat noch viel mehr Exemplare parat, die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner mit ihrem Farbenspiel durch das Jahr begleiten: Jeden Monat aufs Neue öffnet eine andere Blume ihre Knospen.

Von Frühlingsblumen bis Winterblüher – wer zu keiner Jahreszeit bunte Blüten im Garten missen möchte, sollte sich von dieser Bildergalerie inspirieren lassen und beim nächsten Pflanzenkauf nach diesen eher ungewöhnlichen Stauden Ausschau halten.