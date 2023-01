Der Punk unter den Blumen: Die Indianernessel ist Staude des Jahres 2023

Die Farben der fransigen Blütenschöpfe der Indianernessel reichen von Weiß bis zu leuchtendem Pink. © imagebroker/Imago

Die Indianernessel macht sich nicht nur mit ihrem auffälligen Erscheinen beliebt. Die Staude ist sogar essbar und mit richtiger Pflege blüht sie zweimal im Jahr.

Unscheinbar sind andere Blumen. Die Indianernessel, auch Monarda oder Goldnessel genannt, macht im Garten mit ihren zuweilen leuchtenden Farben ordentlich auf sich aufmerksam. Die Blütenköpfe der Stauden in Pink, Purpurviolett, flammenden Rottönen, aber auch Pastellfarben von Weiß bis Rosa passen sowohl in einen extravaganten als auch in den Romantischen Garten. Wer sich von einer zweiten Blüte im Jahr überraschen lassen möchte, sollte zum richtigen Zeitpunkt mutig zur Schere greifen.

Wie man die Indianernessel zu einer zweiten Blüte anregt, weiß 24garten.de.

Die frühen Sorten der Monarda öffnen ab Mai ihre Blüten, die Nachzügler blühen ab Juni und bis in den September. Wer die bis zu 140 Zentimeter hoch wachsenden Stauden zwischen Mitte Mai und Mitte Juni um etwa ein Drittel zurückschneidet, hält die Pflanzen nicht nur gesund, auch der Wuchs wird dichter und standfester.