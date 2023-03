Square Foot Gardening: Große Ernte auf kleinem Raum

Von: Joana Lück

Wer wenig Platz im Garten oder auf der Terrasse hat, sollte Square Foot Gardening ausprobieren. © Stock&people/Imago

Ertragsreich und platzsparend ist das Square Foot Gardening. Die Methode ist aktueller denn je, denn anstatt Gärten haben viele nur noch Balkone.

Wenig Platz und der eigene Anbau von Gemüse und Kräutern müssen sich nicht ausschließen. Zwar kann man auch in Kübeln und Töpfen auf dem Balkon kreativ werden; beim sogenannten Square Foot Gardening bieten sich aber noch mehr Möglichkeiten und gleichzeitig eine reiche Ernte. Die Bewegung, die bereits in den Achtzigern in den USA erfunden wurde, erlebt gerade ein Comeback.

Hochbeete sind praktisch, denn an ihnen kann ergonomisch korrekt gegärtnert werden. Zudem machen sich aufgrund des Abstands zum Boden weniger Schädlinge, wie z.B. Nacktschnecken, über die Ernte her. Square Foot Gardening ist im Grunde nichts anderes als ein etwas besser organisiertes Gemüsebeet, damit mehr Ernte erzielt werden kann. Indem man Beetbereiche mit einer Kordel oder einem Holzrahmen abtrennt, ergeben sich passgenaue Mini-Beete innerhalb des Hochbeets, die mit Kräutern oder Gemüse befüllt werden können.