Kennen Sie den „Sommermodus“ am Fenster? Er soll Ihre Wohnung vor Hitze schützen

Von: Andrea Stettner

Im Sommer wird die Hitze in der Wohnung oft unerträglich. Wird es zu heiß, liegt das oft auch an falsch eingestellten Fenstern.

Wenn im Sommer die Hitzewelle rollt, werden die Temperaturen in der Wohnung oft unerträglich heiß. Richtiges Lüften in den kühlen Morgenstunden und nachts sowie ein passender Sonnenschutz an den Fenstern kann helfen, dass Sie in den Innenräumen einen kühlen Kopf bewahren. Steigt die Hitze in den Innenräumen dennoch an, kann das auch an falsch eingestellten Fenstern liegen. Kann der „Sommermodus“ hier helfen?

Gibt es einen Sommermodus an Fenstern?

Den sogenannten „Sommermodus“ an den Fenstern gibt es eigentlich gar nicht. Ein richtig eingestelltes Fenster mit korrektem Anpressdruck hält im Sommer die Hitze automatisch draußen. Doch genau hier kann es haken. Ob das Fenster falsch eingestellt ist, erkennen Sie laut chip.de etwa an lauten Außengeräuschen, die nach innen dringen, starke Zugluft oder wenn sich das Fenster nur schwer oder sehr leicht öffnen lässt. Vorausgesetzt die Dichtungen sind ansonsten in Ordnung und das Fenster sitzt gerade im Rahmen. Stellen Sie eines der genannten Probleme fest, können Sie versuchen, den Anpressdruck des Fensters nachzujustieren.

Anleitung: So stellen Sie Ihr Fenster für jede Jahreszeit richtig ein

Viele Fenster besitzen eine Sommer-Modus, der bei Hitze nützlich sein kann. © Roman Möbius/Imago

Der Anpressdruck des Fensters lässt sich – je nach Technik – meist über den Rollzapfen im Fensterrahmen verändern, oft sogar ohne Werkzeug. Sollten Sie Spezialwerkzeug wie einen Inbusschlüssel für die Justierung benötigen, lassen Sie lieber die Finger davon: Werden die Zapfen zu fest gezogen, können die Mechanik sowie die Dichtungen der Fenster leiden. Die Einstellung des Anpressdrucks ohne Werkzeug lässt sich jedoch gefahrlos vornehmen und notfalls wieder rückgängig machen.

Die jeweilige Einstellung können Sie an der Nut, einer Einkerbung im Rollzapfen, ablesen:

Nut steht waagrecht und zeigt zur Dichtung hin: Anpressdruck ist am höchsten.

Nut steht im 45-Grad-Winkel und zeigt zur Dichtung hin: Anpressdruck ist hoch.

Nut verläuft parallel zum Fensterrahmen: mittlerer Anpressdruck.

Nut steht im 45-Grad-Winkel und zeigt von der Dichtung weg: Anpressdruck ist gering.

Nut steht waagrecht und zeigt von der Dichtung weg: Anpressdruck ist am niedrigsten.

Nun können Sie versuchen, durch Änderung der Einstellung den Anpressdruck anzupassen. Dazu ziehen Sie einen der Zapfen am Fensterflügel nach oben, drehen ihn und drücken ihn anschließend wieder hinein.

Prüfen Sie, wie sich das Fenster nach der Neujustierung öffnen und schließen lässt, und ob Sie nun weniger Geräusche von Außen hören. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass die Fenster nicht mit Gewalt geschlossen werden, denn dann können sie Schaden nehmen.

Richtiges Lüften hilft wie gesagt, hohen Temperaturen in der Wohnung vorzubeugen. Aber was tun, wenn die Zimmer bereits überhitzt sind? Dann helfen ein paar Tricks, Ihr Zuhause schnell wieder abzukühlen.