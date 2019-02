Sollten wir eigentlich gar nicht mehr die Toilette spülen?

Immer wieder liest man im Netz davon, dass mit der Klospülung zu viel Wasser verbraucht wird. Sollte deshalb weniger gespült werden? Oder gibt es eine andere Lösung?

Dem einen erscheint es ein völliges Unding, überhaupt darüber nachzudenken, die Toilettenspülung nicht zu betätigen - schließlich klingt es nicht nur unhygienisch, sondern scheint auch wenig rücksichtsvoll gegenüber den Mitbewohnern -, andere wiederum klagen an, dass beim Betätigen der Spültaste zu viel Wasser verbraucht wird.

Das sind die Argumente für und gegen das Spülen der Toilette

Im Durchschnitt sind es pro Einwohner Deutschlands nämlich täglich 35 Liter sauberes Trinkwasser. Insgesamt verbraucht die Toilettenspülung damit nach der Körperpflege (Duschen & Baden) am meisten Wasser pro Kopf.

Da kommt der ein oder andere schon ins Grübeln - so prangerte einst das Vergleichsportal Netzsieger an, dass nicht nur Wasser, sondern auch Geld verschwendet würde - in manchen Städten bis zu 30 Cent am Tag bei fünfmal Spülen. Aufs Jahr gerechnet könne man sich theoretisch also Beträge im dreistelligen Bereich sparen, wenn die Spültaste etwas seltener gedrückt würde.

Andere wiederum sehen diese Art der Ersparnis kritisch. So prangert der Blog "Lebensraum Wasser" an, dass man sich auf diese Weise nur Geld für die Abflussreinigung spart, die dann früher oder später nötig wird. Ganz zu schweigen von Gästen und Mitbewohnern, die eher irritiert reagieren könnten.

So sparen Sie Wasser bei der Toilettenspülung

Wie können Sie also trotz regelmäßigem Spülen vermeiden, zu viel Wasser zu verbrauchen? Die Auswahl des richtigen Spülkastens spielt hier eine wichtige Rolle: Ein herkömmlicher verbraucht rund neun Liter pro Spülgang. Dies lässt sich leicht reduzieren, indem Sie in etwa einen Sparspülkasten einbauen lassen, der in der Regel nur sechs Liter verbraucht. Darauf weist auch das Umweltbundesamt hin.

Wird dann auch noch die Spartaste verwendet, lassen sich die neun Liter vom Anfang schnell auf drei Liter reduzieren. Laut dem Online-Portal Heizsparer.de kann bei Kauf und Montage eines Sparspülkastens mit Kosten von 150 bis 200 Euro gerechnet werden. Oder aber Sie lassen nachträglich eine Stoppvorrichtung einbauen, die circa zehn Euro kostet und den Wasserverbrauch aber um die Hälfte reduziert.

Wer komplett auf den Verbrauch von Trinkwasser verzichten möchten, kann sich über eine Regenwassernutzungsanlage informieren. Dabei wird Regenwasser gespeichert und dort im Haushalt eingesetzt, wo es hygienisch bedenkenlos ist - bei der Toilettenspülung in etwa. Die Preise können hier allerdings stark schwanken - je nach Wassergebühren der Gemeinde jedoch auf lange Sicht lohnen. Informieren Sie sich also ausgiebig, wenn Sie eine Regenwassernutzungsanlage installieren wollen.

