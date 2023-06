So reinigen Sie Toaster, Wasserkocher und Co. richtig

Flecken am besten schnell entfernen: hierfür eignen sich spezielle Mikrowellen-, aber auch normale Küchenreiniger. © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Soßenspritzer in der Mikrowelle, Eingebranntes im Backofen oder Kalk im Wasserkocher: Küchengeräte sehen schnell nicht mehr neu aus. Tipps, wie Sie alle wieder blitzeblank bekommen.

Frankfurt am Main - In einer sauberen Küche fühlt man sich gleich wohler, doch dafür müssen auch die Geräte sauber bleiben. Flecken, Eingebranntes oder Kalk können aber hartnäckig sein.

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) rät dazu, frische Flecken direkt zu entfernen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Reinigungsmittel. Generell gilt: Wenn Sie Ihre Geräte regelmäßig reinigen, bilden sich weniger hartnäckige Verschmutzungen und die Geräte werden langlebiger sein.

Backofen

Um Spritzer im Backofen zu entfernen, können spezielle Backofenreiniger helfen. Anwenden sollte man die laut IKW am besten im ausgekühlten Ofen, damit keine schädlichen Dämpfe entstehen.

Die Dichtungen an der Tür werden laut dem IKW am besten mit warmem Wasser, Handgeschirrspülmittel und einem weichen Schwamm oder einem weichen Tuch geputzt. Am Ende noch trockenreiben.

Mikrowelle

In der Mikrowelle sollten Spritzer oder Übergekochtes am besten direkt mit einem Schwammtuch entfernt werden - befeuchtet mit Wasser und ein wenig Handgeschirrspülmittel. Hierfür sollte man den Drehteller rausnehmen und diesen per Hand oder in der Spülmaschine reinigen.

Für die Mikrowellen-Reinigung eignen sich spezielle Mikrowellen-, aber auch normale Küchenreiniger. Besonders hartnäckige Verkrustungen können eingeweicht werden, indem man eine Tasse oder einen Suppenteller mit Wasser in der Mikrowelle erhitzt. Danach können die Flecken in der Regel abgewischt werden als wären sie ganz frisch.

Toaster

Das Gehäuse des Toasters kann man ganz einfach mit einem feuchten Schwamm mit etwas Spülmittel reinigen. Nicht vergessen: Das Krümelfach immer mal wieder leeren und reinigen.

Für Toaster und Mikrowelle gilt gleichermaßen: Edelstahlgehäuse lassen sich mit speziellen Reinigern putzen.

Wasserkocher

Je nachdem, in welcher Region man wohnt, kann sich ziemlich schnell Kalk im Wasserkocher ansammeln. Um den Wasserkocher zu entkalken, gibt es spezielle Entkalkungsmittel im Handel. Hierbei auch immer die Gebrauchsanweisung lesen, damit das Mittel richtig angewendet wird.

Bei einer Entkalkung rät der IKW dazu, mit einem Aufkleber am Wasserkocher darauf hinzuweisen, dass dieser gerade entkalkt wird und nicht genutzt werden darf - gerade im Büro ein hilfreicher Trick. Nach der Reinigung wird der Wasserkocher gut mit Trinkwasser ausgespült. dpa