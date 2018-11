Sherlock-Fans aufgepasst: Das Elternhaus des Meisterdetektivs steht zum Verkauf

In London steht zu Ehren des Meisterdetektivs Sherlock Holmes sogar eine Statue (Symbolbild).

Na, Lust in die Welt von Sherlock Holmes einzutauchen? Wer ein bisschen etwas springen lassen will, kann sich jetzt sein Elternhaus aus der BBC-Serie gönnen.

Für Sherlock Holmes-Fans auf der ganzen Welt dürfte dies eine spannende Nachricht sein: Das Anwesen, das in der BBC-Serie als Elternhaus des gewieften Detektiven genutzt wurde, steht nun zum Verkauf. Zwar werden nur die wenigsten das Geld dafür zusammenkratzen können, aber neugierig sein darf man ja...

Anwesen ist aus der BBC-Serie "Sherlock" bekannt

Das Haus trägt nämlich den für deutsche Zungen komplizierten Namen "Trewallter Fawr" und befindet sich im Süden von Wales. Darin wurden einige Szenen der BBC-Serie mit Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) und Martin Freeman (John Watson) gedreht - unter anderem die bekannte Sequenz, in der der Detektiv mit seinem Freund in einen Helikopter springt und verschwindet. Oder etwa folgende Szene, in der Mama Holmes ihre Söhne beim Rauchen erwischt:

Die Immobilienfirma Chewton Rose bietet das Anwesen nun für eine satte Summe von 950.000 Pfund (knapp über eine Million Euro) an. "Trewallter Fawr" ist denkmalgeschützt und Teile davon existieren laut Immobilienanzeige schon seit dem Elisabethanischen Zeitalter oder seit den Stuarts. Es sei allerdings wahrscheinlich, dass das Grundstück schon früher besiedelt war.

Im Inneren finden sich sechs Schlafzimmer, drei Empfangszimmer, eine große Küche mit Essbereich, einen größeren Speiseraum und ein Gesellschaftszimmer.

Ein Highlight ist allerdings die große Kaminecke im Wohnbereich. Das Anwesen sei mit kräftigen Farben geschmückt und würde viele traditionelle, walisische Elemente vorweisen. Die bisherigen Bewohner zeigen sich begeistert von ihrem bisherigen Zuhause. Warum es trotzdem verkauft wird, ist allerdings nicht bekannt.

