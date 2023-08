Keine nassen Füße trotz Wetterumschwung: So imprägnieren Sie Ihre Schuhe richtig

Von: Ulrike Hanninger

Um sich vor Regen und Nässe zu schützen, sollte man seine Schuhe imprägnieren. Dabei brauchen Lederschuhe eine andere Pflege als Sneaker.

Deutschland erlebt gerade einen enormen Wetterumschwung vom Hochsommer direkt in den Herbst. Wasserdichte oder zumindest wasserabweisende Schuhe sind deshalb plötzlich wieder ein Muss, ebenso wie Waschen und Reinigen. Beim Imprägnieren geht man je nach Material und Schuhart unterschiedlich vor – immer jedoch sollte man sich schützen und die Schuhe regelmäßig imprägnieren. Imprägniermittel werden in der Regel als Spray angeboten, wobei die Aerosole schädlich für die Atemwege sind. Tragen Sie das Mittel also nur im Freien auf und atmen Sie dabei so wenig wie möglich ein. Besser für die Umwelt sind FCKW-freie Sprays. Außerdem sollten die Schuhe vor dem Imprägnieren immer gründlich gereinigt werden, Sandalen bekommt man übrigens auch mit Hausmitteln wieder sauber. Nur dann gelangt der Schutz auch an alle Stellen.

Wie imprägniert man Lederschuhe?

Das Imprägniermittel wird direkt auf die Schuhe aufgesprüht. Zum Schutz der Hände kann man dabei Handschuhe tragen. © Pond5/Imago

Lederschuhe sind elegant, angenehm zu tragen und zeitlos. Mit der richtigen Pflege halten die Modelle aus Glatt- oder Rauleder viele Jahre lang. Damit sie nicht ihre Form verlieren, bewahrt man sie am besten mit Schuhspannern auf. Das ist vor allem ratsam, wenn sie selten getragen werden oder wenn sie tatsächlich einmal nass geworden sind.

Schuhe aus Glattleder reinigt man zunächst mit einer weichen Bürste oder einem speziellen Schwämmchen. Starke Verschmutzungen bekommt man mit einem Reinigungsschaum für Glattleder weg. Sind sie völlig trocken, trägt man Schuhcreme oder Wachs auf, die manchmal schon eine wasserabweisende Wirkung aufweisen. Falls nicht, greift man zu Spray für Glattleder. In einem letzten Schritt poliert man die Oberfläche mit einem weichen Tuch, bis sie wieder schön glänzt. Handtaschen oder Sofas aus Leder lassen sich auch mit Hausmitteln reinigen.

Nasse Lederschuhe richtig trocknen Richtiges Trocknen ist gerade bei Lederschuhen sehr wichtig. Das Material wird sonst schnell brüchig und bekommt Risse. Stopfen Sie das Innere mit zusammengeknülltem Zeitungspapier aus – es saugt die Nässe aus dem Leder. Das kann mehrere Tage dauern, im Zweifelsfall muss man das Papier erneuern. Die Schuhe zum Trocken auf die Heizung zu stellen, ist aber keine Alternative: Die plötzliche Wärme ruiniert das Material und macht das Leder brüchig.

Raulederschuhe aus Wildleder, Nubuk und Co. benötigen etwas mehr Pflege. Sie bürstet man am besten nach jedem Tragen ab. Gut geeignet sind dafür Gummibürsten oder Schuhschwämme aus dem Fachhandel. Bei hartnäckigem Schmutz feuchtet man die Werkzeuge an. Wichtig ist, dass man dann aber den gesamten Schuh behandelt, sonst entstehen schnell Ränder. Nach dem Trocknen imprägnieren und, sobald das Spray vollständig eingezogen ist, die Schuhe mit der Gummibürste wieder aufrauen.

Bei Kunstlederschuhen geht man besonders vorsichtig vor, sie neigen zu Kratzern. Die Bürste sollte daher sehr weiche Borsten haben. Zur Pflege und zum Imprägnieren verwendet man am besten spezielle Sprays für Synthetikleder.

Wie imprägniert man Stoffschuhe?

Im Sommer bevorzugt man leichte Schuhe aus Baumwolle, Leine oder Ähnlichem. Durch eine Imprägnierung werden Textilschuhe aber im besten Fall wasserabweisend, nicht vollständig wasserdicht. Doch es lohnt sich trotzdem. Halten Sie Ausschau nach Spezial-Sprays, die einen zusätzlichen UV-Schutz enthalten. Sie erhalten die Farbe.

Stoffschuhe in der Waschmaschine reinigen: ja oder nein? Stoffschuhe kann man – im Gegensatz zu Lederschuhen – in der Waschmaschine reinigen. Das sollte jedoch nur eine Notlösung sein, da Form, Material und Nähte darunter leiden. Waschen Sie sie kalt und im Schonwaschgang ohne Schleudern. Verwenden Sie keinen Weichspüler, sondern herkömmliches Waschmittel. Zum Schutz der Waschmaschinentrommel ist es ratsam, die Schuhe vorab in einen Wäschebeutel zu geben oder sie zusammen mit Handtüchern zu waschen.

Wie imprägniert man Sneaker?

Turnschuhe bestehen in der Regel aus Textil, Kunst- oder Echtleder. Auch sie sollten von Anfang an regelmäßig imprägniert werden. Gute Ergebnisse erzielt man auch hier mit extra dafür entwickelten Pflegeprodukten, die häufig auch einen Materialmix berücksichtigen. Zuvor werden sie wie gewohnt gereinigt, bei weißen Sneakern bewirken Hausmittel wie Backpulver wahre Wunder.