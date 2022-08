Schubkarre kaufen: Fünf Tipps für die richtige Auswahl

Von: Ines Alms

Augen auf beim Schubkarrenkauf. Die richtigen Reifen und Griffe sind entscheidend. © Panthermedia/Imago

Eine Schubkarre spart im Garten viel Muskelkraft. Doch man sollte nicht die Erstbeste kaufen, sondern vorher gut überlegen, wofür man sie benötigt.

Je größer der Garten, desto wertvoller wird die Schubkarre, um schwere Lasten von A nach B zu transportieren. Und wie so oft gilt auch für den Schubkarrenkauf: Die billigste ist nicht unbedingt die beste. Dies kann zutreffen, aber zuvor sollte man sich ein paar Fragen stellen, welche den eigenen Bedürfnissen am besten gerecht werden. Dafür kann man sich an ein paar Kriterien wie der Wahl der Reifen oder des Gewichts entlanghangeln.

Wie man die richtige Schubkarre findet, weiß 24garten.de.

In einem großen Garten zählt eine Schubkarre zur Grundausstattung an Gartengeräten. Müssen Sie bei der Fahrt durch den Garten Stufen überwinden? Haben Sie genug Standfestigkeit, um auch eine schwere Schubkarre im Zweifel zu halten? Wie leicht lässt sich die Last auskippen? Dies sind alles Punkte, die man sich vorher überlegen sollte, auch um gesundheitliche Probleme wie Rückenschmerzen bei der Gartenarbeit zu vermeiden.