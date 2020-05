Mit diesen Tipps genießen Sie bald Schnittlauch aus dem eigenen Anbau

Neben Petersilie ist Schnittlauch eines der beliebtesten Küchenkräuter. Das Würzkraut lässt sich auch ganz einfach im Garten oder auf der Fensterbank anpflanzen.

Schnittlauch darf im eigenen Kräutergarten auf keinen Fall fehlen.

Im Gartenbeet bietet Ihnen die Pflanze viele Vorteile.

Schnittlauch lässt sich auch auf dem Balkon anbauen.

Schnittlauch in den Salat*, Schnittlauch aufs Butterbrot oder Schnittlauch im Rührei. Das Küchenkraut ist ein wahrer Klassiker in der Küche und eignet sich hervorragend, um Gerichte zu verfeinern oder auch als Dekoration. Leckeren Schnittlauch gibt es aber nicht nur im Supermarkt, sondern kann auch ganz einfach im eigenen Garten angebaut werden. So haben Sie immer etwas davon vorrätig.

Wann wird Schnittlauch gepflanzt?

Schnittlauch wird normalerweise zwischen Mitte März bis Mitte April* ausgesät. Das Küchenkraut darf aber auch bis Juli noch ins Beet kommen. Dabei ist es üblicher, den Schnittlauch zuerst in Aussaatschalen oder Töpfen auf der Fensterbank heranzuziehen. Eine Direktsaat ins Freiland ist nur bei unkrautfreien Böden empfehlenswert, da die Samen nur langsam keimen. Da dies aber kaum möglich ist, sollten Sie Schnittlauch im Haus vorkultivieren und nach circa vier bis acht Wochen ins Freiland auspflanzen.

Schnittlauch pflanzen: Das sollten Sie bei Standort und Erde beachten

Schnittlauch bevorzugt einen lockeren und humosen Boden, der viel Feuchtigkeit bietet. Staunässe sollte aber trotzdem vermieden werden. Nährstoffreiche und kalkhaltige Böden mag das Küchenkraut ebenfalls. Zudem fühlt es sich an einem sonnigen bis halbschattigen Standort wohl.

Mit diesen Nachbarn im Beet verträgt sich Schnittlauch

Schnittlauch stellt für viele Gemüsearten einen hervorragenden Nachbarn im Beet dar. Sein Duft schlägt unter anderem die Möhrenfliege in die Flucht und reduziert bei Gurken* die Infektionsgefahr mit Schwarzem Mehltau. Auch Erdbeeren* freuen sich über die Gesellschaft von Schnittlauch: Sein Anwesenheit dämmt bei ihnen Grauschimmel ein.

Da es sich bei Schnittlauch um eine mehrjährige Kultur handelt, müssen Sie Schnittlauch nicht jedes Jahr umpflanzen. Nur sollten Sie ihn nicht in einem Beet anpflanzen, wo gerade erst Schnittlauch gestanden hat. Ansonsten verträgt sich Schnittlauch auch nicht so gut mit anderen Laucharten sowie mit Kohlgewächsen.

Schnittlauch aus Samen vorziehen

Wenn Sie Schnittlauch aus den schwarzen Samen auf der Fensterbank vorziehen wollen, verteilen Sie diese gleichmäßig in spezieller Kräutererde in den Aussaatschalen. Da es sich bei Schnittlauch um einen Dunkelkeimer handelt, sollten Sie die Samen etwa ein bis zwei Zentimeter tief setzen und mit Erde bedecken. Bei rund 16 Grad und einer regelmäßigen Bewässerung beginnen die Samen zu keimen. Nach einigen Wochen sind die jungen Pflanzen stabil genug, um nach draußen gesetzt zu werden.

Ebenfalls wichtig: Schnittlauch mag es kühl, deshalb sollten Sie die Samen vor der Aussaat ungefähr zwei Wochen im Kühlschrank lagern.

Anleitung: So säen Sie Schnittlauch im Garten

Das Küchenkraut können Sie aber auch ab Mitte März direkt ins Freiland säen. Der Boden sollte dabei mindestens fünf Grad Celsius warm sein. In einem Abstand von 20 Zentimetern können Sie die Samen büschelweise anpflanzen. Streuen Sie einfach die Samen in loses Erdreich - etwas ein bis zwei Zentimeter tief und decken Sie sie mit Erde ab. Bis zu 300 Samenkörner können Sie auf eine Fläche von einem Meter ausbringen. Danach werden sie gut angegossen.

Pflege-Tipps: Muss Schnittlauch gedüngt werden?

Schnittlauch ist in der Regel pflegeleicht und gedeiht ohne viel Zutun von alleine. Im Frühjahr und Sommer während der Wachstumsphase ist es aber nicht verwerflich, die Erde ein wenig Kompost oder Hornspäne zur Düngung anzureichern. Nur sollten Sie es damit nicht übertreiben, damit sich umliegende Unkräuter daran nicht bereichern. Diese sollten Sie regelmäßig entfernen. Zudem ist es wichtig, dass Sie den Boden - gerade bei sommerlicher Hitze - angenehm feucht halten.

So ernten Sie Schnittlauch

Sobald die Blätter des Schnittlauch ungefähr 15 Zentimeter an Höhe erreicht haben, dürfen Sie diese wenige Zentimeter über dem Boden abschneiden. Die Blätter waschen Sie einmal gründlich ab, bevor Sie in die Mahlzeit kommen. Schnittlauch lässt sich übrigens auch kleingeschnitten in Gefrierbeuteln im Kühlfach lagern.

Warum wächst der Schnittlauch nicht?

Wenn Schnittlauch plötzlich nur noch langsam und spärlich wächst, haben Sie es vermutlich versäumt die Pflanze zu teilen. Damit Schnittlauch einen Kräfteschub bekommt und wieder starke Blätter entwickelt, muss er nämlich alle drei Jahre verkleinert werden. Dazu holen Sie die Pflanze mit Wurzelballen aus der Erde und schneiden diesen mit einem scharfen Messer in kleinere Teile. Diese pflanzen Sie wieder einzeln ins Beet oder in den Topf und gießen sie an. Danach treibt Schnittlauch wieder schön aus.

Schnittlauch ganz einfach im Topf auf der Fensterbank oder auf dem Balkon pflanzen

Sie wollen Schnittlauch lieber im Topf anpflanzen? Kein Problem. Am besten eignet sich ein Platz auf der sonnigen Fensterbank oder auf dem Balkon* - da sich Schnittlauch als Zimmerpflanze nicht eignet, ist ein Standort draußen zu bevorzugen. Nun haben Sie die Wahl: Entweder Sie säen den Schnittlauch selbst im Frühjahr im Topf aus oder Sie kaufen sich eine kleine Pflanze. Bei ersterer Variante wählen Sie entweder Kräutererde oder eine lockere Universalerde. Ungefähr 14 Tage nach der Aussaat sind die ersten Keimlinge zu sehen.

Wenn Sie eine Pflanze im Topf kaufen oder geschenkt bekommen, sollten Sie diesen in ein größeres Pflanzgefäß mit Abzugslöchern umtopfen. Dort bekommt Schnittlauch mehr Luft und sie vermeiden Staunässe. Ältere Pflanzen topfen Sie einmal im Jahr um.

Anschließend halten Sie den Schnittlauch im Topf stets befeuchtet und geben einmal im Monat einen Kräuterdünger hinzu. Schon können Sie sich lange Zeit an dem Küchenkraut erfreuen.

