Zehn Fragen rund um den Garten und ums Gärtnern: Wie grün ist Ihr Daumen?

Kennen Sie sich rund um Garten und Pflanzen aus?

Ausgeizen, Anhäufeln, Kernobst – rund um den Bereich Gärtnern gibt es so einige, teils kuriose Begrifflichkeiten. Wie gut kennen Sie sich aus? Machen Sie den Test.

Wenn man sich ein wenig länger mit einem Garten-Enthusiasten unterhält, dann kann es vorkommen, dass man ihn einfach nicht versteht. Egal ob sich die Person darin verliert, was in diesem Monat noch eingepflanzt werden muss, wo die Ernte ansteht oder was generell im Garten so ansteht – wer sich nicht selbst mit diesen Themen auskennt, wird vielleicht hin und wieder nachfragen müssen. Denn das Gärtnerlatein hat zahlreiche Wörter und Fachbegriffe auf Lager – einige davon sind sehr kurios.

+ Und, wie grün ist Ohr Daumen? Nehmen Sie am Quiz teil und finden Sie es heraus. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Machen Sie mit: Wie grün ist Ihr Daumen?

In diesem Quiz mit zehn schnellen Fragen können Sie Ihr Wissen rund um Garten und Gartenzubehör testen – und vielleicht sogar noch etwas lernen. Viel Spaß!

